Flop Rossella Fiamingo: il video del “disastro” sorprende i social

Rossella Fiamingo sciocca i social con un video esilarante: colpi goffi e tanta ironia ed ecco emergere in mondovisione il lato più comico della campionessa.

Jannik Sinner è una perla rara. In qualunque sport si cimenti, incredibile ma vero, fa sempre un figurone. Non solo sa giocare a tennis, ma è bravissimo anche sugli sci e a calcio. Il che fa pensare che abbia una sorta di predisposizione naturale, se vogliamo, per lo sport, tale da assicurargli il “successo” in qualunque, o quasi, disciplina decida di “esplorare”.

Difficile sappia cavarsela con la spada, col fioretto o con la sciabola, però, a meno che, s’intende, non abbia provato anche gli sport da combattimento. Di certo Rossella Fiamingo se la cava molto meglio di lui, essendo una plurimedagliata schermitrice olimpica che tante volte, con le sue prestazioni da record, ha fatto esultare i tifosi del Bel Paese. Peccato solo, però, che di lei non si possa dire la stessa cosa che abbiamo detto poco fa sul numero 2 del mondo, relativamente all’attitudine per lo sport.

La campionessa di origini siciliane, nelle scorse ore, ha sorpreso i fan con un video esilarante in cui gioca a tennis. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, ovvio, se non fosse che lo fa in modo goffissimo. In un modo talmente goffo che la sola arma di cui ha potuto fare sfoggio, per difendersi dalla pubblicazione in mondovisione di questo “disastro”, è stata l’ironia.

Il tennis comico di Rossella Fiamingo conquista i social

A corredo del filmato, la Fiamingo ha scritto una didascalia alquanto emblematica: “Domani riprendo a fare le cose che so fare meglio”, ha assicurato, come a voler sottolineare e ricordare che quella in cui si stava cimentando non è esattamente la sua specialità.

Eppure, al netto del pasticcio che ha combinato impugnando la racchetta e confrontandosi con una disciplina lontana anni luce dalla sua, questo video deve avere qualcosa di irresistibile. Non si spiega, altrimenti, come mai abbia collezionato così tanti like e commenti nel giro di poche ore, da parte soprattutto di sostenitori che hanno apprezzato come la campionessa abbia trasformato un semplice allenamento in uno sketch comico da social.

La schermitrice siciliana, oro europeo e plurimedagliata mondiale, ha dimostrato così il suo lato più leggero, discostandosi dalla tensione delle pedane e dalle gare internazionali. Nonostante la carriera costellata di successi – dai trionfi agli Europei agli appuntamenti olimpici – Rossella non si prende mai troppo sul serio, e questo video ne è decisamente la prova.