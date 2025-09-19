Pronostico Lipsia-Colonia: la neopromossa fa sul serio

Lipsia-Colonia è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Lipsia si è risollevato alla grande dopo il terrificante esordio all’Allianz Arena con il Bayern Monaco, in cui si era fatto travolgere 6-0 dai campioni in carica. A quella ripassata memorabile hanno fatto seguito due vittorie: 2-0 contro l’Heidenheim e 1-0 contro il Mainz. Un doppio clean sheet era la miglior risposta che i biancorossi potevano dare. E i sei punti un toccasana sia per la classifica sia per il tecnico Ole Werner, alla prima stagione alla guida dei Roten Bullen.
Sabato scorso a decidere la sfida di Magonza è stato uno dei nuovi acquisti, l’ex PSV Eindhoven Bakayoko. In realtà sono diversi i volti nuovi in casa Lipsia dopo la mezza rivoluzione effettuata dal club sul mercato, tra arrivi e soprattutto addii (Sesko, Openda, Xavi Simons). L’obiettivo principale della squadra di Werner, che è ripartita da un gruppo molto giovane, è riconquistare l’Europa: quest’anno, infatti, i Roten Bullen non giocano nessuna coppa europea, essendo arrivati solamente settimi nell’ultima Bundesliga. In questo turno la formazione sassone dovrà fare i conti con l’entusiasmo del Colonia neopromosso, ancora imbattuto tra coppe e campionato. Due vittorie e un pareggio per gli uomini di Lukas Kwasniok, apparsi ispirati soprattutto in fase di possesso palla: dopo il successo di misura in casa del Mainz (0-1), hanno rifilato quattro gol al Friburgo (4-1) e tre al Wolfsburg, anche se questi non sono bastati per prendersi i tre punti. Contro i biancoverdi un 3-3 al cardiopalma, con il gol del definitivo pareggio di Kaminski arrivato addirittura al 104′.
Come vedere Lipsia-Colonia in diretta tv e streaming
La sfida Lipsia-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Il Lipsia ha ritrovato certezze dopo la batosta con il Bayern ma, pur vincendo, non ha brillato. Secondo noi il Colonia, ancora imbattuto, riuscirà a dare fastidio anche ai Roten Bullen in una gara da almeno una rete per parte.
Le probabili formazioni di Lipsia-Colonia
LIPSIA (4-3-3): Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Banzuzi, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Rômulo, Diomande.
COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Sebulonsen, Schmied, Hübers, Lund; Jóhannesson, Martel; Thielmann, Waldschmidt, Kamiński; Bülter.