Pronostici Bundesliga 20 settembre ore 15:30: sanno solamente vincere

Bundesliga, dopo aver battuto nettamente il Chelsea in Champions League il Bayern Monaco mette nel mirino l’ennesimo successo stagionale.

Niente di nuovo in Bundesliga. Nel massimo campionato tedesco il Bayern Monaco si conferma “ingiocabile”, coi bavaresi che, come lo scorso anno, stanno dimostrando di non avere rivali credibili. Solo vittorie per la squadra guidata da Vincent Kompany. Che si tratti di Supercoppa, campionato, Coppa di Germania o Champions League. Kane e compagni nei primi tre turni hanno rifilato sei gol al Lipsia (6-0), tre all’Augsburg (2-3) e cinque al neopromosso Amburgo (5-0). Dominio assoluto, se non totale.

Nelle coppe l’andazzo è sempre quello: dopo il successo in Supercoppa ai danni dello Stoccarda e il passaggio del turno in Coppa di Germania contro una formazione di categoria inferiore, il Bayern in settimana ha centrato la prima vittoria importante della stagione, battendo nettamente il Chelsea (3-1) nella prima giornata della League Phase di Champions League. Tre a uno ai Blues di Enzo Maresca, detentori del Mondiale per Club, trafitti due volte da Kane e castigati da una sfortunata autorete di Chalobah. Difficile, davanti ad uno stato di forma del genere, pensare ad un passo falso in casa dell’Hoffenheim, prossimo avversario dei campioni di Germania in Bundesliga. Il club di Sinsheim, tuttavia, potrà prendersi il lusso di affrontare questa sfida con una certa rilassatezza: i sei punti ottenuti nelle prime tre giornate grazie alle vittorie esterne in casa di Bayer Leverkusen e Union Berlino rappresentano già un buon bottino, motivo per cui un’eventuale sconfitta con la capolista non sarebbe una tragedia. Previsti più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le previsioni sulle altre partite

Nello scorso fine settimana il Werder Brema ha fatto la voce grossa in casa del Borussia Monchengladbach: un 4-0 senz’appello quello con cui i biancoverdi hanno annichilito i Fohlen, che qualche ora dopo hanno esonerato l’allenatore Gerardo Seoane. Gli uomini di Horst Steffen adesso vanno a caccia del terzo risultato utile di fila che dovrebbe arrivare nel match casalingo con il Friburgo, anch’esso reduce dal primo successo (3-1 allo Stoccarda) dopo un avvio horror con due sconfitte consecutive.

Ancora nessuna vittoria – e solamente un gol segnato – invece per il Mainz, che in questo weekend dovrà fare i conti con la voglia di riscatto dell’Augsburg, reduce dalle sconfitte con Bayern Monaco e St. Pauli che hanno un po’ “ridimensionato” il roboante successo all’esordio in casa del Friburgo. In Baviera i gol non dovrebbero mancare ma verosimilmente si sbloccheranno offensivamente parlando pure Amburgo e Heidenheim, rispettivamente penultimo e ultimo in classifica: gli anseatici, ancora a secco di gol, hanno buone possibilità di togliere lo zero dalla casella delle reti segnate contro una squadra che in tre turni ne ha incassate ben sette.

Bundesliga: possibili vincenti

Werder Brema o pareggio (in Werder Brema-Friburgo)

Bayern Monaco (in Hoffenheim-Bayern Monaco)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Hoffenheim-Bayern Monaco

Werder Brema-Friburgo

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Augsburg-Mainz

Amburgo-Heidenheim

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Amburgo-Heidenheim è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Werder Brema-Friburgo è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

