I pronostici di venerdì 19 settembre: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 19 settembre, finita la tre giorni di Champions ripartono Serie A, B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi

La quarta giornata del campionato 25-26 di Serie A si apre con uno scontro salvezza. Da una parte il Lecce di Eusebio Di Francesco, momentaneamente ultimo in classifica ed ancora alla ricerca dei primi tre punti, dall’altra il Cagliari dell’esordiente Fabio Pisacane, che si è sbloccato nell’ultimo turno battendo 2-0 il Parma.

L’ultimo successo del Cagliari in Salento è datato 2011, ma dal 2005 il Lecce ha battuto solo una volta i sardi al “Via del Mare”. Stanno indubbiamente meglio gli isolani, rinfrancati dalla vittoria con il Parma: ci aspettiamo, tuttavia, una gara molto equilibrata, tra due squadre che faranno di tutto per non perdere, in particolar modo i giallorossi. Visti i numeri offensivi del Lecce e lo zero accanto alla casella dei gol segnati fuori casa dal Cagliari, è assai probabile che il numero delle reti complessive sarà inferiore a tre.

I pronostici sulle altre partite

Negli altri anticipi dei principali campionati europei, attese le vittorie di Stoccarda e Lione contro St. Pauli e Angers. Maggiore equilibrio previsto, e probabilmente gol da parte di tutte e due le squadre, nella sfida di Liga tra Betis e Real Sociedad.

In Serie il Palermo di Pippo Inzaghi ha iniziato alla grande il campionato. Non ci sarà probabilmente scampo per il Bari. Che in tre partite non ha mai vinto – un solo pari – e ha preso sei gol. I tre subiti dal Modena nello scorso weekend hanno alimentato le polemiche in maniera esponenziale. E, pensare di uscire fuori da quella che pare subito una crisi, su un campo come quello del Palermo, pare esagerato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA in Stoccarda-St.Pauli, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

STOCCARDA (in Stoccarda-St. Pauli, Bundesliga, ore 20:30)

(in Stoccarda-St. Pauli, ore 20:30) LIONE (in Lione-Angers, Ligue 1, ore 20:45)

(in Lione-Angers, ore 20:45) PALERMO (in Palermo-Bari, Serie B, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al-Qadsiah-Al Khaleej , Saudi Pro League, ore 17:15

, Saudi Pro League, ore 17:15 Arminia Bielefeld-Greuther Fürth , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Sparta Rotterdam-Twente, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Roda-RKC Waalwijk , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Al Ahli-Al Hilal , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Betis-Real Sociedad, Challenge League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Lecce-Cagliari, Serie A, ore 20:45