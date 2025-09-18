Pronostico Newcastle-Barcellona: vittoria alla portata anche senza la stella

Newcastle-Barcellona è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La vittoria della Champions League sarebbe stata la ciliegina sulla torta per il Barcellona nella scorsa stagione, in cui i blaugrana hanno vinto praticamente tutto a livello nazionale lasciando a mani vuote i rivali del Real Madrid. La rocambolesca sconfitta in semifinale contro l’Inter, però, ha scombussolato i piani degli uomini di Hansi Flick: il Barça adesso ci riprova, consapevole del fatto che sono passati oltre 10 anni dall’ultimo trionfo nella coppa dalle grandi orecchie. Dalla gloriosa era della MSN (Messi-Suarez-Neymar) per intenderci.
In Liga, finora, l’unico passo falso è stato quello con il Rayo Vallecano, capace di strappare un pareggio contro i campioni di Spagna. Per il resto, solamente vittorie e tantissimi gol segnati: i catalani ne hanno rifilati 6 domenica scorsa al Valencia, atterrito dalle doppiette di Fermin Lopez, Raphinha e dell’eterno Lewandowski. In Champions il Barcellona esordirà in un match affascinante contro il Newcastle, nel sempre caldissimo St James’ Park. I Magpies sono una delle tante (6) squadre inglesi che quest’anno rappresenteranno l’Inghilterra nella massima competizione continentale: in estate hanno perso il loro giocatore migliore, il centravanti Isak – passato per una cifra record al Liverpool – ma dalla Bundesliga è arrivato Woltemade, già decisivo nell’ultima giornata. Proprio grazie ad un gol dell’attaccante tedesco i bianconeri hanno battuto il Wolverhampton (1-0) centrando il primo successo stagionale: nelle tre gare precedenti il Newcastle aveva collezionato solo 2 punti.
Il tecnico Eddie Howe deve fare ancora a meno dei nuovi acquisti, Wissa e Ramsey. Davanti si contendono una maglia Gordon e Barnes, mentre l’ex Manchester United Elanga è in ballottaggio con Murphy. Nel Barcellona invece non recuperano né Balde, né Gavi, né Lamine Yamal: Flick sarà senza la sua stella nella trasferta inglese.
Come vedere Newcastle-Barcellona in diretta tv e in streaming
La sfida Newcastle-Barcellona è in programma giovedì alle 21:00 al St James’ Park di Newcastle, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Il Barça ha segnato a valanga nelle ultime 13 partite di Champions League: in 10 occasioni i blaugrana si sono letteralmente scatenati, realizzando tre o più gol. Nonostante l’assenza di Yamal, il Newcastle – che in campionato ha collezionato tre clean sheet in quattro giornate – farà fatica a contenere le bocche da fuoco della corazzata di Flick: ipotizziamo una gara divertente, da più di due reti totali e almeno una per parte.
Le probabili formazioni di Newcastle-Barcellona
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsì, Gerard Martin; Casadò, Pedri; Raphinha, Fermin Lopez, Rashford; Lewandowski.