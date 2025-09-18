Pronostico Lione-Angers: una notte in testa alla classifica

Lione-Angers è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45 diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nella tesissima partita contro il Rennes, il Lione come vi avevamo anticipato ha tolto lo zero dai gol subiti. Si sapeva. Ed è anche arrivata la prima sconfitta stagione. Rimediabile, niente di così pericoloso, anche perché adesso, nell’anticipo della quinta giornata, arriva l’Angers. Una squadra che sulla carta non dovrebbe creare chissà quali problemi.

Per il Lione, quindi, si prospetta almeno una notte in testa alla classifica del campionato francese con gli stessi punti del Psg. Sì, perché gli ospiti, oltre ad aver vinto la prima partita di questa stagione contro il Paris Fc, poi non sono riusciti a ripetersi e in tre partite hanno fatto due punti. Davanti ci sono dei problemi, si segna poco. E la difesa del Lione – prima dei tre gol contro il Rennes – era l’unica che ancora non aveva preso una rete. Tornerà, quindi, la difesa quasi di ferro che abbiamo visto e che permetterà, senza particolari problemi, di prendersi una vittoria importante.

Anche perché, ed è un dato, negli ultimi cinque scontri diretti che ci sono stati tra queste due formazioni il Lione ha sempre vinto. E inoltre, nei due dell’anno scorso, l’Angers non è riuscito a segnare. Sarà così anche venerdì sera.

Come vedere Lione-Angers in diretta tv e in streaming

Lione-Angers è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.37 su Goldbet e Lottomatica e 1.38 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Lione insomma vincente con grosse possibilità che solamente la formazione che gioca in casa potrebbe trovare la via del gol. In ogni caso, su chi andranno i tre punti, non ci sono davvero dubbi.

Le probabili formazioni di Lione-Angers

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Tolisso; Sulc, Karabec, Fofana; Satriano.

ANGERS (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Camara, Lefort, Arcus, Hanin; Belkebla, Abdelli, Belhfhim; Cherif, Peter.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0