Il tennis ha una nuova voce: tutti pazzi per Laura Gibanel Velasco

Laura Gibanel Velasco, produttrice del podcast Raqueta a Raqueta, è diventata un punto di riferimento per gli appassionati.

Laura Gibanel Velasco è una delle figure più affascinanti e dinamiche del panorama tennistico europeo. Ex giocatrice, allenatrice ed influencer, ha costruito una carriera poliedrica, riuscendo a coniugare la passione per il tennis, le competenze tecniche acquisite nell’ambito del percorso e la sua capacità di comunicare con il pubblico in modo autentico.

Nata a Maiorca, Laura ha iniziato a giocare a tennis in giovane età, partecipando a tornei Itf junior e consolidando, così, una solida base tecnica. Pur non avendo raggiunto i vertici del circuito professionistico, ha fatto della sua passione il centro della sua carriera professionale, diventando allenatrice e condividendo le sua conoscenze con giocatori ed appassionati di tutte le età.

Negli ultimi anni, Laura ha sviluppato una forte presenza sui social, tanto è vero che ha 137mila follower su Instagram e un seguito in crescita su TikTok. I suoi contenuti spaziano dai consigli tecnici agli esercizi pratici, dalla preparazione atletica ai suggerimenti su postura e attrezzatura, offrendo agli appassionati un approccio completo e coinvolgente al tennis. Mancava, in questo “quadretto”, un solo tassello, che adesso c’è.

Laura Gibanel Velasco: bellezza e tennis al microfono di Raqueta a Raqueta

Quest’anno, Laura ha lanciato Raqueta a Raqueta, un podcast che è subito diventato un punto di riferimento per chi vuole conoscere il tennis in maniera più approfondita. Il progetto propone interviste con giocatori, allenatori e professionisti del settore e racconta storie personali, successi e sfide quotidiane nel mondo dello sport.

“Un piccolo progetto che per me simboleggia qualcosa di grande, una sfida personale e un modo diverso di comunicare il tennis”, per dirla con le parole di Laura, entusiasta di aver trovato un modo unico di intrecciare tecnica e storytelling. Modo che è piaciuto molto agli ascoltatori, che hanno apprezzato la sua competenza e la prospettiva che è stata sin da subito in grado di offrire.

C’è dell’altro: oltre alla sua competenza sportiva, Laura è nota per la sua eleganza e il suo carisma. La sua immagine, sempre curata e raffinata, si riflette nei suoi video, nei post social e nelle apparizioni pubbliche. La combinazione di bellezza, stile e passione per il tennis fa di lei, dunque, un modello per molti giovani, dimostrando che è possibile coniugare carriera sportiva e creatività personale.