Pronostico Swansea-Nottingham: prima vittoria per il nuovo tecnico

Swansea-Nottingham è una partita dei sedicesimi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’avventura di Postecoglou sulla panchina del Nottingham non è iniziata nel migliore dei modi. Certo, dopo pochi giorni pensare di andare a fare punti sul campo dell’Arsenal sarebbe stato impossibile. E il tre a zero finale mette in evidenza quelle che sono le differenza tra queste due formazioni.

Ma l’ex Tottenham, che lo scorso anno si è preso l’Europa League, è pronto anche a prendersi la prima soddisfazione nella Coppa. L’impegno contro lo Swansea, che sulla carta è agevole, dovrebbe rimanere tale anche in campo, visto che parliamo di due formazioni che affrontano campionati differenti e che partono con delle nette differenze in campo. Inoltre, almeno stando alle informazioni che arrivano alla vigilia di questo match, il Nottingham dovrebbe mandare dal primo minuto tutti gli uomini migliori, senza pensare più di tanto al campionato. Un segnale evidente della voglia di Postecoglou, quella di vincere e quella di regalarsi la prima soddisfazione sulla nuova panchina.

Insomma, gli ingredienti ci dicono che sarà una partita sicuramente indirizzata sin da subito. Ma, anche se alla fine non fosse così, il risultato finale ci pare abbastanza scontato e scritto.

Come vedere Swansea-Nottingham in diretta tv e in streaming

La sfida Swansea-Nottingham è in programma mercoledì alle 21:00. Non si potrà seguire in Italia perché i diritti della EFL Cup non sono stati acquisiti da nessuna emittente televisiva. La finale però lo scorso anno, che ha visto il trionfo del Newcastle contro il Liverpool, è stata trasmessa in diretta dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Comparazione quote

La vittoria del Nottingham è quotata Lottomatica e GoldBet a 1.60, invece è a 1.63 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.75 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Nottingham vincente in una partita che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Ma basta la quota dell’affermazione esterna, molto alta, per stare sereni senza pensare a combo o altro. Insomma, è tutto scritto.

Le probabili formazioni di Swansea-Nottingham

SWANSEA (4-2-3-1): Fisher; Parker, Cabango, Burgess, Tymon; Galbraith, Widell; Ronald, Cullen, Eom; Vipotnik.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): John; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Luiz, Anderson; Bakwa, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2