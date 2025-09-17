Pronostico Eintracht Francoforte-Galatasaray: i giallorossi mina vagante

Eintracht Francoforte-Galatasaray è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sanè e Gundogan. Più Osimhen preso a titolo definitivo. Il Galatasaray ha fatto un mercato da grandissima squadra e potrebbe essere la mina vagante di questa manifestazione. Il nigeriano è in dubbio, ma il suo posto lo potrebbe prendere uno come Icardi. Insomma, davanti si fa davvero paura.

Ha cambiato molto l’Eintracht Francoforte in estate e, soprattutto, ha perso Ekitike che se n’è andato al Liverpool. Una grossa perdita che i tedeschi non hanno rimpiazzato a dovere. E questo ha creato anche qualche malumore nell’area, qualcosa che non era preventivabile fino a poco tempo fa. Insomma, anche l’ambiente potrebbe creare dei fastidi, nei quali il Gala si potrebbe inserire e prendersi i primi tre punti di questa Champions League.

Sì, perché nonostante dietro ci sarebbe qualcosa da sistemare, in questo momento della stagione i turchi riescono sempre a fare un gol in più della squadra avversaria. Una situazione che si potrebbe ripetere anche nella serata di Francoforte.

Come vedere Eintracht Francoforte-Galatasaray in diretta tv e in streaming

Eintracht Francoforte-Galatasaray è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gara da clamorosa vittoria esterna. Il Gala sta benissimo, in campionato ha sempre vinto e ha preso solamente un gol. Certo, con squadre molto abbordabili. Ma dà la sensazione di poterne fare, visto il potenziale di fuoco, uno in più dell’avversario. Basta comunque la vittoria esterna per la quota top.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Galatasaray

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2