Pronostico Copenaghen-Bayer Leverkusen: profeta in patria e quarta di fila

Copenaghen-Bayer Leverkusen è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola sconfitta in tutte le manifestazioni per il Copenaghen in questo avvio di stagione: in 14 partite giocate solamente una volta testa bassa negli spogliatoio. Insomma, un inizio importante che verrà fermato dal Bayer Leverkusen.

Sì, è vero, i tedeschi ci hanno capito poco fino al momento e hanno pure cacciato Ten Hag dopo sole due partite. Una scelta illogica, ovviamente, perché se prendi un tecnico e non gli dai nemmeno il tempo di mettere mano alla squadra allora vuole dire che non eri convinto nemmeno all’inizio, un doppio errore. La scelta di Hjulmand, ex ct della Danimarca, sembra aver dato i suoi frutti vista la bella vittoria in campionato. E il tecnico potrebbe essere un vero e proprio profeta in Patria nella serata di giovedì.

Anche perché questo sarà il quarto confronto nella storia tra queste due formazioni e nelle altre tre uscite ha sempre vinto la formazione tedesca. che metterà la quarta marcia, prendendosi tre punti interessanti per il proprio cammino in Champions League.

Come vedere Copenaghen-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

Copenaghen-Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Leverkusen è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Ha sempre preso gol in questo avvio di stagione il Leverkusen. E una rete la dovrebbe prendere anche sul campo del Copenaghen. Però alla fine la vittoria tedesca – con un quota davvero importante – ci pare decisamente alla portata. Quindi match da almeno tre reti complessive, anche.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Bayer Leverkusen

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko.

BAYER LEVERKUSN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2