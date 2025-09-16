Sinner fa un passo indietro con Laila Hasanovic: il gesto che nessuno si aspettava

Un semplice dettaglio su Instagram ha subito acceso il gossip: Jannik Sinner ritorna al passato e i fan interpretano il suo gesto come una conferma ufficiale.

Segreta la loro relazione lo è stata per pochissimo tempo. Si è iniziato a vociferare di questo nuovo e presunto amore, infatti, già all’indomani degli Internazionali d’Italia. Calato il sipario sul Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner volò infatti alla volta di una destinazione “insolita”: la Danimarca. E ci aveva visto lungo chi aveva supposto che fosse per una ragazza.

Il nome di Laila Hasanovic è saltato fuori in un men che non si dica. Nessuno l’aveva ancora vista in tribuna – o meglio, nessuno l’aveva mai cercata, magari c’era ma passava inosservata – ma i due erano chiaramente, già a quel tempo, legati. I rumors si sono fatti sempre più insistenti e i dubbi si sono dissipati nel momento in cui la modella, danese ma di origini bosniache, è stata avvistata prima al Roland Garros, poi a Wimbledon. Infine, guarda caso, era a New York proprio mentre si disputavano gli US Open.

A volte, insomma, non servono interviste o grandi dichiarazioni d’amore e d’intenti: basta un gesto, anche solo, minimo per scatenare una tempesta. Il numero 2 del mondo, nel caso servissero ulteriori conferme a supporto delle indiscrezioni trapelate fino a quel momento, lo ha dimostrato con un’azione fugace, apparentemente banale, che dura meno di un secondo ma che ha già conquistato il centro del dibattito social: un nuovo follow su Instagram.

Il gesto social che cambia tutto: Sinner l’ha fatto davvero

Lì per lì non sembrerebbe nulla di straordinario, ma per i tifosi, che da mesi seguono con attenzione ogni dettaglio della sua vita privata, quel gesto equivale a una chiara conferma. Dopo settimane di sussurri e indiscrezioni, Jannik ha infatti deciso – finalmente – di seguire la bella Laila su Instagram. Ed è bastato questo a trasformare un gossip in una quasi certezza.

Per lei ha fatto uno strappo alla regola, concedendosi un ritorno al passato, se vogliamo, considerando che aveva fatto questo “grande passo”, seppur evidentemente a fatica, anche quando stava insieme alla collega Anna Kalinskaya. Credevamo non intendesse farlo più, e invece deve essersi sbloccato tanto da pensare che un follow sui social non avrebbe fatto male a nessuno. Tanto, si parlava di loro anche in assenza di questo “Segui”, in ogni caso.

La barriera che Sinner tende ad erigere sempre e comunque attorno alla sua vita privata, dunque, sembra essersi incrinata. Per un atleta che ha sempre protetto la sua privacy con estrema cura, questo passo ha un valore che va oltre il gesto stesso. E non importa che manchi ancora una dichiarazione pubblica: il linguaggio digitale parla chiaro.