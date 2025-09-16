Pronostico Tottenham-Villarreal: in Champions League non è mai successo

Tottenham-Villarreal è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Tottenham è in Champions grazie al trionfo nell’ultima Europa League, che gli ha consentito di salvare una stagione che altrimenti sarebbe stata completamente disastrosa. Il recente passato, però, sembra essere ormai alle spalle per gli Spurs, ripartiti con un nuovo allenatore, l’ex Brentford Thomas Frank. Dopo aver sfiorato la vittoria della Supercoppa Europea in agosto – sconfitta ai rigori con il PSG campione d’Europa – il club londinese ha ottenuto tre successi nelle prime quattro giornate di Premier League, tra cui quello in casa del Manchester City di Pep Guardiola, battuto 2-0 a domicilio.

Sabato scorso invece il Tottenham ha fatto la voce grossa nel derby con il West Ham: agevolato dall’inferiorità numerica degli Hammers, si è imposto con un netto 3-0 in cui sono andati a segno Sarr, Bergvall e van de Ven. Riscattata immediatamente, dunque, la sconfitta patita prima della sosta con il Bournemouth, unico neo da quando è iniziata la Premier League. Gli Spurs vogliono partire forte anche in Champions League: a Londra arriva il Villarreal, tornato in Champions League in virtù del quinto posto nella Liga 2024-25. Il Sottomarino Giallo aveva iniziato in maniera brillante – vittorie consecutive con Real Oviedo e Girona – ma nelle ultime due gare ha un po’ abbassato i giri del motore: in casa del Celta Vigo non è andato al di là di un pareggio (1-1) e a Madrid contro l’Atletico si è arreso 2-0 ai Colchoneros, dimostrando di avere qualche problema lontano dall’Estadio de la Ceramica (un solo punto fuori casa). Nel Tottenham sono in dubbio Solanke e Bissouma: in attacco dovrebbero giocare Kudus, Richarlison e Xavi Simons. Dall’altro lato, invece, Marcelino non potrà contare su Gerard Moreno e Kambwala, ancora alle prese con infortuni. Ritorna dal 1′ l’ex Betis Ayoze Perez.

Come vedere Tottenham-Villarreal in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Villarreal è in programma martedì alle 21:00 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Villarreal non ha mai battuto una squadra inglese in Champions League: in 14 partite ha incassato 8 sconfitte e ne ha pareggiate 6. Sfateranno il tabù contro un Tottenham rimaneggiato? Secondo noi i gialli, alla luce delle difficoltà in trasferta, dovranno attendere ancora: Spurs favoriti in una sfida da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Tottenham-Villarreal

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Xavi Simons.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Parejo, Moleiro; Ayoze Perez, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1