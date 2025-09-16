Pronostico Slavia Praga-Bodo/Glimt: succede (per entrambe) da 20 partite di fila

Slavia Praga-Bodo/Glimt è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In campionato, in generale anche nei preliminari, c’è una cosa che succede da venti volte di fila per entrambe le formazioni. E che succederà anche nella serata di mercoledì, ne siamo convinti.

Al debutto in questa prima fase della Champions League, sia lo Slavia che il Bodo sognano di fare punti. Soprattutto i padroni di casa annusano la possibilità di piazzare un colpo importante che potrebbe mettere leggermente in discesa il discorso qualificazione. Sì, lo sappiamo, servono diversi punti per riuscire ad andare alla fase a eliminazione diretta e inoltre, c’è da dire, che il Bodo è diventata una squadra ostica, una di quelle che è difficile da affrontare. La Lazio, ad esempio, ne sa qualcosa, nei quarti di finale di Europa League dello scorso anno.

Ma cosa sta succedendo da venti partite di fila? Bene, ve lo diciamo: entrambe in questo lunghissimo arco di tempo hanno segnato almeno un gol durante le partite. E le due sconfitte datate che sono arrivate hanno avuto lo stesso finale: uno a zero. Insomma, è evidente che questa striscia non si fermerà nella serata di martedì.

Come vedere Slavia Praga-Bodo in diretta tv e in streaming

Slavia Praga-Bodo è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dello Slavia Praga è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Una gara da almeno un gol per squadra che lo Slavia Praga, alla fine dei 90minuti, potrebbe anche riuscire a portare a casa. Di certo i padroni di casa rimangono favoriti, quindi il match regalerà almeno tre gol complessivi. Ma quella di entrambe le squadre a segno è sicuramente la quota da prendere.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Bodo

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Chaloupek, Zima, Holes; Hashioka, Dorley, Provod, Zmrzly; Vorlicky, Chytil, Zafeiris.

BODO (3-4-2-1): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Riisnaes; Evjen, Berg, Auklend; Jorgensen, Helmersen, Hauge.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1