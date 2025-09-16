Pronostico Olympiakos-Pafos: Strefezza e Taremi fanno la differenza

Olympiakos-Pafos è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella fase di qualificazione a questa Champions League, i campioni ciprioti del Pafos hanno vinto tutte e tre le partite in trasferta che hanno giocato. Un ruolino di marcia importante. Ma prima o poi si dovrà cadere. Ed è questo il caso.

Ha iniziato alla grande la propria stagione l’Olympaikos, che vuole ovviamente difendere il titolo greco conquistato lo scorso anno e chissà, magari riuscire a prendersi anche la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di questo torneo. Di certo, la formazione allenata da Mendilibar, ha un debutto semplice contro una formazione che esperienza a questi livelli non ne ha. Sarà, pure, il primo scontro ufficiale tra queste due formazioni. Un inedito che solo le coppe europee possono dare.

Nelle ultime venti partite giocate in Champions League per 16 volte i greci hanno perso: i risultati positivi sono stati due vittorie e due pareggi. Ma questo bottino verrà rimpinguato nella serata di mercoledì, quando arriverà quasi sicuramente una vittoria. C’è un dato che deve essere messo in evidenza, guardando ai padroni di casa: gli ultimi dieci gol segnati dall’Olympiakos in tutte le competizioni sono arrivati nella ripresa. Mercoledì le cose anche in questo caso potrebbero cambiare.

Il pronostico

La statistica dei gol segnati nel secondo tempo è destinata a chiudersi: l’Olympiakos – che vincerà il match – sbloccherà quasi sicuramente nella prima parte di gara questa sfida. Per i ciprioti del Pafos c’è poco da fare, nonostante non si parli di una corazzata, la formazione padrona di casa ha qualcosa in più e lo farà vedere. Insomma, i tre punti sono al sicuro.

Le probabili formazioni di Olympiakos-Pafos

OLYMPIAKOS (3-4-2-1): Paschalakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Nascimento, Garcia; Podence, Chiquinho, Strefezza; Taremi.

PAFOS (3-4-2-1): Michael; Langa, Luckassen, Goldar, Pileas; Sunjic, Pepe; Bruno, Dragomir, Orsic; Andersen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0