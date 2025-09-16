Pronostico Crystal Palace-Millwall: quota choc per la vittoria

Crystal Palace-Millwall è una partita dei sedicesimi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Zero sconfitte in stagione e un trofeo già conquistato: la stagione del Crystal Palace c’è da dirlo, è iniziata alla grandissima. E i padroni di casa, in questo sedicesimo di finale contro il Millwall, formazione di categoria inferiore, non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

Kamada
Pronostico Crystal Palace-Millwall: quota choc per la vittoria (Lapresse) – Ilveggente.it

Se l’appetito vien mangiando il Palace ha capito che queste manifestazioni con un po’ di coraggio e un po’ di fortuna si possono comunque portare a casa. E crediamo che i padroni di casa abbiano tutta l’intenzione di vincere senza nemmeno soffrire più di tanto e senza portarla ai rigori. Troppo importante, oggettivamente, rimanere attaccati a questa competizione. Insomma, il pronostico pende tutto da una parte.

E siamo sicuri che lo pensiate anche voi nonostante il Millwall metterà in campo tutto quello che ha dentro al corpo e anche di più. Sì, proprio così. Perché gli ospiti sognano un vero e proprio colpaccio esterno, e pure i bookmaker, onestamente, credono che non sarà così semplice per il Palace vista la quota. Ma noi la vediamo in maniera totalmente diversa.

Come vedere Crystal Palace-Millwall in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Millwall è in programma martedì alle 21:00. Non si potrà seguire in Italia perché i diritti della EFL Cup non sono stati acquisiti da nessuna emittente televisiva. La finale però lo scorso anno, che ha visto il trionfo del Newcastle contro il Liverpool, è stata trasmessa in diretta dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Comparazione quote

La vittoria del Palace è quotata Lottomatica e GoldBet a 1.42, invece è a 1.42 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

La quota che i bookmaker danno alla vittoria del Crystal Palace è assolutamente da prendere senza stare qui a pensarci più di tanto. Una quota altissima che stuzzica e non poco. Insomma, il passaggio del turno non è minimamente in discussione.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Millwall

CRISTAL PALACE (4-2-3-1): Benitez; Clyne, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Devenny, Mitchell; Esse, Kamada; Mateta.
MILLWALL (4-2-3-1): Benda; Leonard, Taylor, Cooper, Bryan; Neghli, Luongo, Cundle, Emakhu; Ivanovic, Coburn

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
