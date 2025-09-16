Pronostico Brentford-Aston Villa: arriva il primo gol ufficiale

Brentford-Aston Villa è una partita dei sedicesimi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Un trofeo a cui tutti tengono in Inghilterra. Che dà anche enormi emozioni perché dà la possibilità a tutte le squadre inglesi di potersi cimentare in una manifestazione che permette di sognare. Sì, è vero, poi alla fin arrivano le big, ma ad esempio il Manchester United è già uscito per mano di una squadra di quarta serie. Impensabile da queste parti.

Iniziano i sedicesimi di finale della EFL Cup e in campo comunque ci vanno le big: in caso di pareggio al 90′ subito calci di rigore, almeno fino alla finale, quando nel caso ci saranno i supplementari. Anche questo è un pizzico di sale alla competizione. Si sono già affrontate in questa annata Brentford e Aston Villa, nella seconda giornata di campionato con vittoria per uno a zero dei padroni di casa. Si è capito sin dalle primissime batture che per gli ospiti sarebbe stato complicato quest’anno. E infatti per ora, la squadra di Emery, dopo quattro giornate, ancora non ha trovato il gol in campionato. L’unica formazione della Premier a non avere esultato. Qualcosa di unico, ovvio, perché in attacco ci sono anche degli uomini importanti che almeno sulla carta hanno la possibilità di fare la differenza.

Ma come finisce questa partita? Ci sono delle grosse possibilità che la stessa possa arrivare ai calci di rigore. E ci sono inoltre delle grosse possibilità – e questo vuole dire che la partita finirà GOL – che l’Aston Villa si sblocchi in questa stagione trovando quindi la prima rete ufficiale. Per il pronostico completo andiamo sotto.

Come vedere Brentford-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Aston Villa è in programma martedì alle 21:00. Non si potrà seguire in Italia perché i diritti della EFL Cup non sono stati acquisiti da nessuna emittente televisiva. La finale però lo scorso anno, che ha visto il trionfo del Newcastle contro il Liverpool, è stata trasmessa in diretta dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato su Lottomatica e GoldBet a 3.45, invece è a 3.50 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.53 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La certezza che abbiamo è che entrambe nel corso del match troveranno il gol. Soprattutto l’Aston Villa, ancora a secco in partite ufficiali in questa stagione. Quindi occhio alla possibilità che questo match possa finire ai calci di rigore. Con un X nei 90′, ovvio.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brentford-Aston Villa

BRENTFORD (4-2-3-1): Valdimarsson; Ajer, Van den Berg, Pinnock; Hickey, Onyeka, Jensen, Henry; Damsgaard; Schade, Carvalho.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Elliott, Sancho; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1