Pronostico Benfica-Qarabag: prosegue la serie di clean sheet in Europa

Benfica-Qarabag è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non essendo riuscito a vincere l’ultimo campionato portoghese, il Benfica è stato costretto a giocare due turni preliminari per accedere alla League Phase di Champions League. Nel mese di agosto la squadra di Bruno Lage ha dovuto superare due ostacoli dal coefficiente di difficoltà abbastanza elevato: prima il Nizza, battuto 2-0 sia all’andata che al ritorno, e poi l’ambizioso Fenerbahçe, eliminato al termine di un doppio confronto decisamente più equilibrato e combattuto rispetto a quello coi francesi.

Il Benfica è riuscito ad evitare la sconfitta in Turchia (0-0) per poi spuntarla di misura a Lisbona grazie al gol di Akturkoglu (1-0), curiosamente ceduto dopo qualche giorno proprio al club turco. Secondo obiettivo centrato per i biancorossi, vincitori della Supercoppa portoghese – a luglio si sono imposti 1-0 sui rivali dello Sporting – ed imbattuti anche in campionato: tre vittorie e un pareggio nella Liga Portugal, iniziata ormai un mese fa.

Il Benfica ha subito due gol in nove partite

Otamendi e compagni sono attualmente quarti, dietro alle dirette concorrenti Porto e Sporting, ma rispetto a loro hanno giocato una gara in meno.

Dando un’occhiata ai numeri ci si accorge di come Lage si stia dedicando particolarmente alla fase difensiva: il Benfica ha subito solamente due gol da quando è iniziata la stagione e collezionato ben sette clean sheet. L’esordio con gli azeri del Qarabag non dovrebbe riservare grosse sorprese: i caucasici partecipano per la seconda volta nella loro storia alla fase finale della Champions League, la prima apparizione risale alla stagione 2017-18 quando capitarono in un girone “impossibile” con Roma, Real Madrid e Chelsea. Anche il Qarabag si è qualificato attraverso i preliminari. La sua avventura è iniziata addirittura a luglio: le “vittime” degli uomini di Gurban Gurbanov sono state Shelbourne, Shkendija e Ferencvaros. Impegni che evidentemente hanno portato via energie preziose: in campionato, infatti, l’andamento è altalenante (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) e la vetta è già distante sei punti.

Come vedere Benfica-Qarabag in diretta tv e in streaming

La sfida tra Benfica e Qarabag è in programma martedì alle 21:00 allo stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le notti europee solitamente esaltano il Benfica, soprattutto quando gioca al Da Luz. Visto l’ampio divario nei confronti del Qarabag, i tre punti dovrebbero arrivare senza grossi problemi nonostante Lage debba fare i conti con qualche assenza importante (non ci sarà, ad esempio, il nuovo acquisto Lukebakio). I progressi dei lusitani sul piano difensivo fanno ipotizzare un successo netto, in cui i biancorossi riusciranno verosimilmente a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Benfica-Qarabag

BENFICA (4-4-2): Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0