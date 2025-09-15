Us Open bollenti: Brooks Nader infiamma il gossip, il triangolo che non ti aspetti

Brooks Nader finisce al centro del gossip sportivo: secondo Page Six, la modella sarebbe uscita con ben due campioni del tennis durante gli US Open.

Ora che il sipario è calato sugli US Open, in attesa di nuove ed avvincenti sfide, non si parla d’altro che di lei. Di quella modella, bellissima, che avrebbe fatto perdere la testa non ad uno, ma a ben due campioni dell’universo tennistico. Al numero 1 e al numero 2 del mondo, per inciso, a riprova del fatto che i top player, evidentemente, hanno un fascino irresistibile.

Lei è Brooks Nader, il cui nome continua a rimbalzare con grande insistenza, da qualche giorno a questa parte, tra le cronache mondane e quelle sportive. La modella americana, star dei social e volto noto delle passerelle internazionali, è ormai diventata una delle protagoniste inattese dell’ultima edizione degli US Open. Non tanto per ciò che è accaduto sul campo, non essendo lei una tennista, quanto, piuttosto, per quello che, secondo le indiscrezioni, sarebbe accaduto dietro le quinte dello Slam di New York.

Qualche giorno fa, la sorella di Brooks aveva già infiammato il gossip, rivelando che la modella aveva ricevuto dei messaggi in direct da Jannik Sinner. Più tardi, la stessa sorella “chiacchierona” aveva aggiunto un altro dettaglio esplosivo: l’esistenza, cioè, di una presunta frequentazione tra Brooks e Carlos Alcaraz. Una rivelazione, in men che non si dica, che aveva trasformato la rivalità sportiva tra i due giovani fenomeni del tennis in un vero e proprio triangolo da copertina.

Brooks Nader beccata con due star del tennis: impazzisce il gossip

Non è finita qui. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Page Six qualche ora fa: il celebre tabloid ha rivelato che, durante le settimane degli US Open, la Nader non sarebbe uscita solo con lo spagnolo, ma anche con l’azzurro. Un dettaglio che, manco a dirlo, ha reso la vicenda ancora più succosa e sorprendente.

Ovviamente, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ragion per cui il dubbio che sia successo veramente resta. Anche perché, relativamente a Sinner la sua situazione sentimentale appare chiara: il campione italiano è legato da qualche mese a questa parte alla modella Laila Hasanovic, la cui foto era sullo schermo del suo smartphone e che era peraltro nella Grande Mela durante il Major.

Resta, tuttavia, la sensazione che questo intreccio abbia aggiunto un nuovo capitolo alla rivalità tra Sinner e Alcaraz. In campo si contendono titoli, record e il primato mondiale; fuori, invece, le voci di flirt e retroscena li hanno trasformati in protagonisti di un racconto parallelo che mescola sport e mondanità. E al centro di tutto, una sola protagonista: Brooks Nader, la modella che a New York ha saputo attirare l’attenzione più della finale Slam.