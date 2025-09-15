Pronostico Verona-Cremonese, il dato sugli xG è preoccupante: finisce così

Verona-Cremonese è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tra le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate c’è un’intrusa: la Cremonese di Davide Nicola. I grigiorossi, in barba allo status di neopromossi, hanno fatto l’impresa a San Siro battendo 2-1 il primo Milan allegriano all’esordio e nella fine settimana successivo si sono ripetuti nello scontro diretto con il Sassuolo, piegato 3-2 grazie ad un rigore trasformato da De Luca – poi estromesso clamorosamente dalla lista per la Serie A – nel recupero.

Cinque gol segnati e tre subiti: numeri che solitamente non si addicono ad una squadra di Nicola, tecnico che di solito fa della solidità e dell’organizzazione i suoi punti di forza. Ed invece questa Cremonese ha stupito soprattutto per il coraggio con cui ha affrontato due avversarie sulla carta più quotate: non a caso lo stesso Nicola è stato premiato dalla Lega come miglior allenatore del mese di agosto.

Al di là di come proseguirà il campionato dei lombardi, sei punti rappresentano un bottino ragguardevole, che potrebbe essere incrementato a Verona in un altro scontro diretto. Un pareggio e una sconfitta invece per i gialloblù: dopo il punto conquistato a Udine (1-1), gli uomini di Paolo Zanetti sono naufragati all’Olimpico contro una Lazio insaziabile e vorace, che al minuto 41 del primo tempo era già sopra di tre gol (nella ripresa i biancocelesti hanno arrotondato segnando il 4-0). Una batosta preoccupante ma al tempo stesso comprensibile, dal momento che la rosa scaligera è uscita di nuovo rivoluzionata dall’ultimo calciomercato.

Verona-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Il Verona ha appena attinto dal mercato degli svincolati, assicurandosi l’ex Inter e Monza Gagliardini. Zanetti potrebbe subito lanciarlo dal 1′, posizionandolo tra Serdar e Bernede. In attacco agiranno invece altri due nuovi acquisti, Orban e Giovane. Lunga la lista degli indisponibili, da Harroui a Mosquera, passando per Suslov e Valentini.

Il colpo di mercato della Cremonese poco prima del fatidico suono del gong è stato l’attaccante inglese Vardy, eroe del Leicester campione d’Inghilterra nel 2016. L’esperto centravanti, arrivato a Cremona in buone condizioni fisiche, dovrebbe partire dalla panchina: davanti Nicola schiererà inizialmente Vazquez e Sanabria. Rispetto al match con il Sassuolo tornano a disposizione Barbieri e Bonazzoli.

Il pronostico

Zanetti deve intervenire al più presto sulla difesa: il Verona, infatti, è una delle tre squadre insieme a Torino e Parma ad aver concesso il maggior numero di tiri totali (36) nelle prime due gare. Dato confermato anche dagli xG subiti: nessuna ha una percentuale più alta (4,9%). Occasione ghiotta, dunque, per una Cremonese che sta trovando la via del gol con una certa facilità: i grigiorossi dovrebbero riuscire ad evitare nuovamente la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Verona-Cremonese

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Sarmiento, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1