Pennetta e Fognini, cambia tutto: i retroscena di un’estate complicata

Flavia Pennetta si lascia andare ad inaspettate confessioni sui retroscena dell’estate con Fabio Fognini: niente è più come prima tra loro.

Che sarebbe stata diversa lo immaginavamo tutti. Lo sapevano loro, lo sapevamo noi. Non poteva essere altrimenti, del resto, considerando che quella che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata la prima estate di Fabio Fognini da uomo “libero”. L’azzurro ha lasciato il tennis dopo la partita, spettacolare, disputata contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, ragion per cui è ufficialmente “in pensione”.

Non scenderà più in campo come giocatore, ma il sogno di allenare qualche giovane leva c’è e sarà, probabilmente, solo questione di tempo. Per il momento dovrà concentrarsi sulla sua nuova routine, digerire il cambiamento, imparare a gestire tutte quelle situazioni che, per forza di cose, per via dei suoi impegni legati al tennis, gli sono parzialmente sconosciute. E in fondo, molto probabilmente, è proprio questa la cosa più difficile per un atleta che ha lasciato lo sport e che deve reinventarsi.

A rivelare come stia andando è stata sua moglie, l’ex campionessa Flavia Pennetta, che questa fase l’ha già attraversata e che, di sicuro, lo starà sostenendo come meglio crede. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, però, l’amatissima tennista che tante soddisfazioni ha regalato agli italiani non ha voluto mentire. Ha dipinto la realtà senza bugie, senza menzogne, raccontando uno spaccato di vita vera.

Pennetta-Fognini, un’estate che ha cambiato gli equilibri

Quando le è stato chiesto come fosse andata la prima estate in full immersione con Fabio, ha risposto con un pizzico di ironia: “Impegnativa! Scherzi a parte – ha osservato – gli equilibri sono stati diversi dagli altri anni. Fabio non è abituato: si chiedeva sempre ‘e ora cosa facciamo?’. In vacanza, con i bambini, stai seduto, controlli e speri che nessuno si faccia male, che non affoghino…”.

Poi, cogliendo la palla al balzo, le è stata rivolta la fatidica domanda, relativa appunto al presunto futuro da coach per suo marito Fognini. La sua risposta, in questo caso, è pregna dell’esperienza di chi sa cosa significhi dire addio allo sport e ricominciare daccapo una nuova vita da “spettatore” e non più da giocatore.

“Credo che gli serva ancora un po’ di tempo per staccare – ha risposto Flavia – e capire se vuole davvero intraprendere quella strada. Non è semplice, devi prima “uccidere”il giocatore e poi rinascere coach: le dinamiche cambiano completamente“. E chissà che anche lei non decida presto di fare il grande passo.