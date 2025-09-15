Maria Sharapova e quelle voci sulla star dell’NBA: dietro le quinte di un intreccio inatteso

Maria Sharapova e Luka Doncic finiscono al centro di un intreccio curioso: la villa di lusso e quelle voci che alimentano il gossip sportivo.

Appartengono a due mondi apparentemente lontani, per quanto legati: lei arriva dal tennis, lui dal basket, più precisamente dall’universo NBA. Ma, nonostante questo, si sono comunque “trovati”, tanto è vero che i loro nomi sono stati accostati, in maniera peraltro del tutto inattesa, dando vita ad un intreccio che ha molto incuriosito sia gli appassionati, sia i media internazionali.

I due in questione sono Maria Sharapova, ex numero 1 al mondo e 5 volte campionessa Slam, e Luka Doncic, stella dei Lakers. Lei rappresenta il passato glorioso del tennis mondiale: si è ritirata nel 2020 e ha lasciato dietro di sé un’eredità fatta di successi sportivi, contratti milionari e un’attenzione mediatica senza precedenti. Lui incarna, invece, il presente e il futuro del basket mondiale: ha un talento inestimabile, un carisma da leader ed è già stato protagonista di diverse stagioni da record negli Stati Uniti.

Non resta che capire, a questo punto, cosa c’entrino l’uno con l’altro: a legare Maria e Luka, stando alle voci riportate sul The Sun, sarebbe una proprietà immobiliare di lusso. Quella, più precisamente, che Sharapova aveva acquistato anni fa, sulle colline di Los Angeles, della quale si era tanto chiacchierato perché dotata di tutti i comfort. Disponeva, addirittura, di una sala da bowling privata, oltre che di una piscina e di vari spazi elegantissimi e di design progettati su misura per le sue esigenze.

Una villa di lusso e un legame inaspettato: tutto su Doncic e Sharapova

Nello scorso mese di luglio ha deciso, tuttavia, di venderla, ed è proprio qui che entra in scena Doncic, che avrebbe deciso di investire in questa residenza esclusiva. Il fatto che il campione NBA abbia deciso di comprare una casa che porta con sé l’impronta di una delle tenniste più famose degli ultimi vent’anni ha inevitabilmente acceso la curiosità.

Lo sloveno, che ha da poco firmato un contratto triennale che porterà sul suo conto in banca svariati milioni di dollari, ha voluto mettere radici nella città degli angeli e si sarebbe innamorato proprio della villa da 5 camere da letto, con vista sull’oceano, di Maria. Il prezzo non deve essere stato un problema per la star dell’NBA, considerata, appunto, l’entità del suo contratto faraonico.

L’ha pagata 25 milioni di dollari, che per una residenza di lusso a Los Angeles di quel calibro è un prezzo tutto sommato ragionevole. Quanto a Sharapova, invece, l’idea sarebbe quella di fare ritorno nel Vecchio Continente insieme alla sua famiglia. Vedremo, dunque, dove si stabilirà e quanto lussuosa sarà la nuova villa per vivere nella quale ha rinunciato alla sua casa dei sogni in California.