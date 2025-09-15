Il vero motivo della furia di Alcaraz su Sinner: a New York era (anche) un affare di cuore

Alcaraz batte Sinner agli US Open e si riprende la vetta, ma il gossip aggiunge un dettaglio piccante a quella che è la rivalità più tosta del momento.

La finale degli US Open ha fugato qualsiasi dubbio: quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è una rivalità destinata a durare nel tempo, la più “tosta” del tennis contemporaneo. A New York, del resto, non si sono contesi solo ed esclusivamente il titolo in palio, ma anche la vetta del ranking Atp, che l’iberico si è ripreso dopo un bel po’ di tempo.

Un doppio ko, se vogliamo. Anzi, triplo. Sì, perché il fenomeno altoatesino non ha dovuto semplicemente abdicare dopo 65 settimane al vertice o rinunciare alla possibilità di difendere il titolo vinto lo scorso anno a Flushing Meadows. In campo, parallelamente alla finale dello Slam a stelle e strisce, si giocava infatti un’altra partita. La partita dell’amore.

La sfida tra i due talentuosi tennisti, come si evince chiaramente dalle ultime notizie circolate, sembra ormai andare ben oltre il campo. Da qualche giorno a questa parte, infatti, il gossip internazionale racconta di un legame tra Alcaraz e la modella americana Brooks Nader. Una storia confermata indirettamente dalla sorella di lei, Grace Ann, che ha parlato apertamente di una frequentazione. Non ci sarebbe nulla di clamoroso, di per sé, considerando che le relazioni tra gli sportivi e le modelle non sono poi questa grande novità.

Il triplo colpo di Alcaraz: a Sinner toglie titolo, numero uno e un possibile amore

Il punto è che, solo poche settimane, fa la stessa Brooks era stata associata proprio a Sinner: durante un intervento in radio, la sorella – evidentemente un po’ “chiacchierona” – aveva lasciato intendere che il tennista azzurro l’avesse contattata via social.

Ecco spiegato, dunque, perché, alla luce di queste notizie, la finale di New York abbia assunto un significato che va ben oltre il tennis. Alcaraz non ha soltanto strappato a Jannik il trofeo e la prima posizione nell’ambito del ranking mondiale, ma sembra aver conquistato anche l’attenzione della ragazza che i rumors avevano accostato al campione di Sesto Pusteria, ora felicemente fidanzato con Laila Hasanovic, che proviene dalle passerelle proprio come Brooks.

Non stupisce, insomma, che Carlitos sia apparso così spietato, quasi feroce, durante la finale dello US Open. Non c’era in palio solo un trofeo, del resto: c’era un messaggio da lanciare, dentro e fuori dal campo. La rivalità tra i due, già carica di tensione sportiva, si colora ora di sfumature da tabloid.