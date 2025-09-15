Gaia Sabbatini, intoppo alla vigilia dei Mondiali di Tokyo: tensione e scenari

La mezzofondista azzurra Gaia Sabbatini è pronta per volare a Tokyo: vigilia tra allenamenti intensi e un episodio social che ha fatto discutere i fan.

L’Italia dell’atletica si prepara a brillare, o almeno si spera, ai Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre. Tra i 90 azzurri convocati in Giappone, chiamati a difendere il buon nome del Tricolore, spicca anche il nome di Gaia Sabbatini. La mezzofondista di 26 anni correrà i 1500 metri, portando con sé l’esperienza maturata alle Olimpiadi del 2024 e a livello europeo.

La giovane atleta è già in Giappone, naturalmente, insieme al resto del Team Italia, per preparare al meglio la rassegna iridata e adattarsi al fuso orario e alle condizioni climatiche della città. Sarà un’occasione impareggiabile per mettere alla prova la sua concentrazione e la sua condizione fisica, fondamentali nello sport per affrontare una gara lunga e tatticamente complessa come quella del chilometro e mezzo.

Non dovrebbe essere un problema, comunque, per la Sabbatini, che ha costruito la sua carriera con costanza e determinazione. Tra i suoi successi più importanti spicca il titolo europeo U23 conquistato nel 2021 a Tallinn, in Estonia, sempre sui 1500 metri, trionfo che ha confermato il suo talento e le ha permesso di qualificarsi per i Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Il dietro le quinte prima di Tokyo lascia tutti a bocca aperta

C’è dell’altro, però. dietro questo amatissimo personaggio azzurro. Oltre ai risultati in pista, Sabbatini è nota, infatti, anche per il suo impegno sui social, dove condivide frammenti di allenamenti, viaggi e momenti della sua vita da atleta, dialogando direttamente con i tifosi e raccontando il rigore e la disciplina necessari a competere ai massimi livelli.

Peccato solo che non tutti, evidentemente, siano consapevoli di quanti sacrifici ci siano dietro una carriera del genere. Lo dimostra il fatto che, poche ore prima della partenza, Gaia sia stata costretta a pubblicare su TikTok un video in cui difende la sua professionalità. Filmato che, in un attimo, è diventato virale. Tutto è iniziato quando un utente le ha chiesto, provocatoriamente, che lavoro facesse, alludendo al fatto che correre non sia effettivamente una vera e propria professione.

L’atleta non le ha mandate a dire: “Giampirlo (ha usato un nome di fantasia per rispondere a questo hater, ndr) spendi miliardi tra schedine e fantacalcio perché ritieni, giustamente, che quello del calciatore sia un lavoro. È la stessa fot*******ma cosa. Io corro, vengo pagata per correre, per allenarmi, per gareggiare, per performare: è esattamente quello che fa un calciatore”. Una risposta piccata, al vetriolo, con un messaggio che più chiaro di così proprio non si poteva.