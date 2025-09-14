Rivalità senza fine: Alcaraz conquista la modella che piaceva a Sinner

Tra voci su Sinner, misteriosi dm e flirt ormai confermati, è questo il triangolo sentimentale del momento: la novità su Alcaraz infiamma il gossip.

Se sia tratti di amore vero, di una semplice frequentazione o di un flirt innocuo, lo dirà solo il tempo. Per i fan e per i media, tuttavia, una cosa è già chiara: quello diffuso nelle ultime ore è più di un gossip fine a se stesso: è un nuovo capitolo, semmai, della saga Alcaraz-Sinner, che non ha più come cornice, oramai, il solo campo da gioco.

Riavvolgere il nastro, prima di illustrarvi le novità, è stavolta doveroso. Ricordate che, nelle scorse settimane, come vi avevamo raccontato qui, durante una diretta di Radio Page Six era stata sganciata una vera bomba sul campione altoatesino? Si era detto, in quell’occasione, che lo stesso avesse ripetutamente scritto ad una certa modella, nella speranza di conquistarla. E no, quella modella non è la sua attuale fidanzata, la danese Laila Hasanovic, che era a New York per sostenere il suo compagno.

Si trattava, bensì, di Brooks Nader, il cui nome è di nuovo sulla bocca di tutti da qualche ora a questa parte. Stavolta non c’entra niente Jannik, però. Il tennis sì, ma di mezzo c’è un altro tennista. Considerando che la notizia è stata diffusa dalla sorella della diretta interessata, oltretutto, è evidente che non si tratti di una fake news o di una semplice ipotesi.

Sinner ha Laila, Alcaraz si prende Brooks: il gossip è servito

Grace Ann, questo è il suo nome, ha confermato durante il NYFW Show di Raising Cane che Brooks sta frequentando nientepopodimeno che Carlos Alcaraz.

Sebbene Alcaraz e Brooks non abbiano rilasciato dichiarazioni personali – ma la conferma da parte della sorella, ovviamente, è più che sufficiente – ci sono vari indizi che lasciano intendere che questa relazione stia progredendo e che la faccenda sia abbastanza seria: Brooks è stata vista allo US Open, tanto per cominciare; ha inoltre partecipato a vari eventi legati a doppio filo alla moda e al tennis che, inevitabilmente, rinsaldano l’idea di un possibile collegamento con lo spagnolo.

In un mix perfetto di sport e gossip, la vicenda assume toni quasi cinematografici: rivalità tennistica che si intreccia con flirt e sguardi, con nomi importanti, gossip che nasce da dm, presenze agli eventi, conferme da parte di sorelle “chiacchierone”. Brooks Nader diventa così protagonista non solo per le sue campagne fotografiche o i suoi progetti imprenditoriali – o per la sua bellezza – ma anche per la sua vita privata.