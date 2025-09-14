Pronostico Milan-Bologna: accadrà per la quarta volta consecutiva

Milan-Bologna è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Milan e Bologna si ritrovano di fronte a distanza di 4 mesi esatti dalla finale di Coppa Italia dell’Olimpico in cui si assistette allo storico trionfo degli emiliani, riusciti a mettere le mani su un trofeo dopo tantissimo tempo approfittando di una prestazione assolutamente inconsistente da parte dei rossoneri.

Quella è stata una delle numerose delusioni con cui i tifosi del Diavolo hanno dovuto fare i conti nella passata stagione ed è anche per questo che la società ha deciso voltare pagina, affidandosi ad un tecnico esperto e pragmatico come Massimiliano Allegri. Il primo vero Milan allegriano però finora si è visto solamente a Lecce, nell’ultima giornata prima della sosta: i rossoneri, a differenza di ciò che si era visto una settimana prima con la Cremonese – clamorosa vittoria dei grigiorossi a San Siro – hanno ridotto al minimo i rischi nella propria metà campo, colpendo al momento opportuno dopo un primo tempo di studio prima con Loftus-Cheek e poi con Pulisic. Non la classica vittoria di corto muso (0-2) ma poco ci è mancato. Tuttavia, contro una squadra propositiva ed aggressiva come quella di Vincenzo Italiano servirà ancora maggiore attenzione: tenere a bada l’attacco rossoblù non sarà semplice, sebbene nelle prime due uscite Freuler e compagni non abbiano brillato dal punto di vista realizzativo. Sconfitta per 1-0 a Roma e vittoria, sempre con il medesimo risultato, contro il sorprendente Como di Cesc Fabregas, trafitto da un guizzo del solito Orsolini.

Milan-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Leao non ha recuperato nonostante le due settimane di stop: l’attacco rossonero sarà retto da Gimenez, con Loftus-Cheek in versione trequartista. Confermata la difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic, a centrocampo subito titolare uno dei pupilli di Allegri, Rabiot, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Marsiglia.

Italiano dovrà fare a meno di Immobile, che si è infortunato contro il Como. Oltre all’ex attaccante della Lazio in infermeria ci sono anche Casale, Pobega e Sulemana. Bernardeschi favorito su Odgaard sulla trequarti, in difesa invece il ballottaggio è tra il nuovo acquisto Vitik e Lucumì.

Come vedere Milan-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Bologna, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol 1-3” è quotato invece a 1.45 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.30 su Snai.

Il pronostico

Il San Siro rossonero è diventato una sorta di tabù per il Bologna, che non ha mai battuto il Milan nelle ultime nove partite giocate nel capoluogo meneghino (dal 2016, per intenderci). Secondo noi i rossoblù non partono sconfitti in partenza come si evince dalle quote dei bookmaker, a nostro parere troppo sbilanciate verso la squadra di Allegri, ma ipotizziamo anche una prestazione convincente da parte del Milan, che non si limiterà a chiudere gli spazi agli avversari: il segno “Gol” potrebbe uscire per la quarta volta di fila in Serie A.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1