Pronostico Barcellona-Valencia: prima in casa con vittoria

Barcellona-Valencia è una gara della quarta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Sarà la prima partita in casa per il Barcellona in questa stagione. E se tutti si aspettavano, dopo anni di lavori, che i catalani potessero tornare al Camp Nou, dovranno ancora aspettare. Si gioca in un altro stadio, allo Johan Cruyff.

Sì, ancora non è finito lo stadio ma questo poco importa, oggettivamente, in quello che sarà l’andamento del match. Dopo sette punti in tre partite – inaspettato il pareggio in casa del Rayo Vallecano – la truppa di Flick si presenta a questo match forte di una squadra ancora più importante di quella dello scorso anno. Cresciuta soprattutto in quei ragazzini che fanno la differenza. E senza dubbio il Barcellona, che continua a difendere però come abbiamo visto l’anno scorso, è candidata anche alla vittoria della Champions League.

Il Valencia anche è partito bene, con quattro punti nelle prime tre giornate. Una squadra in questo caso molto rifondata rispetto all’anno scorso. Ci sono delle qualità tecniche importanti che ci portano a dire, pure, che in caso di un’uscita corretta dal primo pressing catalano ci possa scappare almeno una rete durante il match. Ma per la vittoria finale, non crediamo che ci possano essere dubbi. Debutto interno con i fiocchi, in poche parole.

Non sarà della partita Lamine Yamal, out per infortunio.

Come vedere Barcellona-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Valencia, gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e 1.20 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Anche i bookmaker credono che questa partita possa finire GOL, visto che la quota è molto più bassa rispetto a quella con una sola squadra a segno. Ma la vittoria del Barcellona non può essere davvero messa in discussione. Quindi match, pure, da almeno tre reti complessive. La chicca? Si sblocca nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Barcellona-Valencia

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin: Casado, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

VALENCIA (3-4-3): Agirezzabala; Diakhaby, Tarrega, Copete; Foulquier, Guerra, Santamaria, Gaya; Ramazani, Danjuma, Lopez.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1