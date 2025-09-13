Raducanu e Alcaraz pizzicati di nuovo insieme: la coppia che accende il gossip

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz vicini ancora una volta: tra sorrisi, eventi e voci che si rincorrono, i fan sognano una coppia dentro e fuori dal campo.

Tanto si è speculato, alla vigilia degli US Open, sulla presunta relazione in essere tra Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu. Tra i due tennisti, che hanno partecipato insieme – ma senza successo – al torneo di doppio misto, sembrerebbe esserci, in effetti, un’intesa non indifferente, che non è sfuggita ai tifosi più attenti.

Anche adesso che lo Slam a stelle e strisce è archiviato, lo spagnolo e la britannica continuano ad alimentare voci e curiosità. A qualche settimana di distanza dal clamore che ha accompagnato le indiscrezioni relative al presunto flirt, i due giovani talenti del tennis torneranno a incrociare le loro strade negli Stati Uniti. Non in un torneo ufficiale, ma in occasione di un evento che, inevitabilmente, farà parlare tanto di sport quanto di ciò che accade lontano dal campo di gioco.

Il 7 dicembre prossimo, infatti, il numero 1 al mondo sarà protagonista di un’esibizione a Newark, nello stato del New Jersey, contro Frances Tiafoe. A catturare l’attenzione, tuttavia, al di là dell’avvincente sfida tra l’iberico e l’americano, è il fatto che a questo stesso evento sarà presente, guarda caso, anche una certa – e bellissima – tennista.

Alcaraz e Raducanu si ritrovano a Newark: le voci si moltiplicano

Sempre a Newark, nella stessa location, Emma Raducanu affronterà Amanda Anisimova, reduce dalla finale femminile degli US Open e on fire come non era da tempo.

Stesso programma, stesso impianto e stesso giorno: tanto è bastato, come facilmente intuibile, per tornare ad alimentare di colpo le chiacchiere sul loro rapporto, che da tempo divide i tifosi. C’è chi pensa che si tratti di una semplice amicizia, “gonfiata” ad arte per fare un po’ di hype, e poi c’è chi, invece, è convinto che tra i due ci sia qualcosa di più.

Sta di fatto, indipendentemente dalle possibili interpretazioni, che Il Prudential Center di Newark, arena da oltre 17mila posti, farà da cornice a una giornata di tennis ma anche di spettacolo. E con Raducanu e Alcaraz “pizzicati” di nuovo insieme, è inevitabile che l’attenzione non sarà solo per i colpi vincenti. Con i due giovani volti del tennis globale come protagonisti assoluti, ci sono tutti i presupposti per un evento che promette scintille dentro e fuori dal campo.