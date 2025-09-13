Pronostico Auxerre-Monaco: i tre punti sono assicurati

Auxerre-Monaco è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

L’ultima vittoria dell’Auxerre contro il Monaco risale addirittura al 2009. Sì, è vero, i padroni di casa hanno in diverse stagioni disputato la Ligue 2, ma da quel momento in poi, in ogni confronto che c’è stato, ci hanno sempre rimesso le penne. Una situazione altamente probabile anche nella sfida che si giocherà nella serata di sabato.

Forte di due vittorie nelle prime tre partite, il Monaco non si nasconde: vuole cercare di tenere testa non al Psg – nessuno è in grado di farlo in Francia – ma a tutte le squadre che cercheranno in tutti i modi di prendersi almeno la piazza d’onore. La sconfitta contro il Lille, unica stagionale, arrivata in pieno recupero per via di un gol di Giroud, ci può stare per la truppa del Principato che poi, prima di andare alla sosta, ha ripreso il cammino conquistando di nuovo i tre punti.

E per l’Auxerre è evidente che questo Monaco sia proprio una bestia nera, non riuscendo quasi mai a fare punti. Le qualità tecniche delle due formazioni, inoltre, non si possono minimamente paragonare: da un lato c’è una squadra che vuole a tutti i costi prendersi la qualificazione alla Champions, dall’altro una squadra che vorrebbe raggiungere una salvezza tranquilla ma che sa, pure, di non poterlo fare vincendo questo tipo di partite.

Come vedere Auxerre-Monaco in diretta tv e in streaming

Auxerre-Monaco è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria del Monaco è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Se davanti si segna con regolarità, dietro il Monaco ancora balla un pochettino. Non ci stupiremmo, insomma, di vedere una vittoria esterna dentro una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Auxerre-Monaco

AUXERRE (3-4-3): De Percin; Diomande, Sierralta, Akpa; Sanaya, Danois, Owusu, Mensah; Osman, Sinayoko, Casimir.

MONACO (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Kehrer, Mawissa; Akliouche, Zakaria, Camara, Golovic; Biereth, Balogun.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2