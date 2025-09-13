Pronostico Atalanta-Lecce: primi tre punti stagionali in arrivo

Atalanta-Lecce è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ivan Juric nelle prime due giornate di campionato non è riuscito a spazzare via lo scetticismo che aleggia su di lui da quando ha preso il posto del “maestro” Gasperini sulla panchina dell’Atalanta. Non tutto è da buttare nelle sfide con Pisa e Parma, ma la Dea negli ultimi anni era abituata a ben altro: contro due avversarie alla portata, invece i nerazzurri non sono andati al di là di due pareggi (1-1 in casa contro i toscani e 1-1 in Emilia).

Bergamaschi rimandati, dunque: il match casalingo con il Lecce ci dirà se le due settimane di stop sono state utili per schiarirsi le idee. Se l’obiettivo è tenere il passo delle dirette concorrenti per l’Europa la squadra di Juric non può prendersi troppe pause, senza considerare che nella prossima settimana è in programma la sfida con i campioni d’Europa del PSG nell’esordio stagionale in Champions League. Anche i salentini hanno la necessità di muovere la classifica, avendo un solo punto in meno della Dea: gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno debuttato con un buon pareggio a Marassi contro il Genoa (0-0) e nel primo impegno casalingo sono riusciti a tenere testa al Milan di Max Allegri per oltre un tempo di gioco, capitolando a metà ripresa dopo il gol di Loftus-Cheek (a quattro dalla fine il raddoppio di Pulisic). La sensazione è che in attacco i giallorossi debbano fare qualcosa in più: nei primi due turni hanno prodotto a malapena lo 0.30% di xG a partita.

Atalanta-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

L’ex Krstovic è pronto a partire dal 1′ contro la sua ex squadra: alla luce dei nuovi problemi fisici di Scamacca toccherà al montenegrino guidare l’attacco nerazzurro, supportato da De Ketelaere e Maldini. Restano parecchie, comunque, le soluzioni a disposizione di Juric: dalla panchina scalpitano Samardzic, Musah e Sulemana. Occhio anche al possibile reintegro di Lookman dopo le telenovele di mercato: non è da escludere una sua convocazione.

Nel Lecce Camarda, alle prese con un trauma cranico dopo la botta presa nel match con il Milan, è di nuovo a disposizione e contende una maglia da titolare a Stulic. Nel tridente offensivo è ballottaggio pure tra Sottil e Tete Morente.

Come vedere Atalanta-Lecce in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Un altro mezzo passo falso farebbe vacillare ulteriormente la posizione di Juric, soprattutto a pochi giorni dal PSG. Secondo noi l’Atalanta stavolta riuscirà a centrare l’obiettivo dei tre punti ma non sarà una passeggiata contro un Lecce tatticamente molto organizzato e che contro Genoa e Milan, pur producendo poco a livello offensivo, si è difeso bene: il numero dei gol totali sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0