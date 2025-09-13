I pronostici di sabato 13 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 13 settembre, dopo la sosta per le nazionali ripartono Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Si riparte subito con il botto in Serie A dopo la prima pausa per gli impegni delle nazionali. All’Allianz Stadium c’è l’attessissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter, con i bianconeri di Igor Tudor che dopo l’ottimo inizio sogna di rimanere a punteggio pieno e portarsi a +6 sui nerazzurri, sconfitti a sorpresa due settimana fa a San Siro da una superba Udinese (1-2).

La Vecchia Signora attualmente comanda la classifica insieme a Napoli, Roma e Cremonese. Sarà un match verità per entrambe: la Juventus, dopo aver costruito un attacco da sogno, va a caccia di di conferme in uno scontro diretto importante come quello con i nerazzurri; dall’altro lato invece l’Inter cercherà di dimostrare che la sconfitta con l’Udinese è stata solo un incidente di percorso. Negli ultimi 8 confronti tra Juve e Inter solo in un’occasione è uscito l’Over 2.5: a Torino non si registrano più di due gol in questa sfida addirittura da maggio 2021. Anche stavolta è difficile immaginare una goleada da parte di una delle due, ma almeno un gol segnato a testa appare allo stesso tempo probabile.

I pronostici sulle altre partite

Lo Stoccarda, reduce dal successo di misura contro il Borussia Monchengladbach, tenterà di approfittare del momento no del Friburgo, che ha iniziato malissimo la stagione: si può dare fiducia agli ospiti in una gara che dovrebbe riservare non pochi gol. Altri over 2,5 probabili di questo sabato sono Bayern Monaco-Amburgo e Brentford-Chelsea, mentre promettono almeno un gol per squadra Real Sociedad-Real Madrid e Atletico Madrid-Villarreal di Liga più Auxerre-Monaco di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Juventus-Inter, Serie A, ore 18:00

Vincenti

FULHAM O PAREGGIO (in Fulham-Leeds, Premier League, ore 16:00)

(in Fulham-Leeds, ore 16:00) NEWCASTLE (in Newcastle-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)

(in Newcastle-Wolverhampton, ore 16:00) NIZZA O PAREGGIO (in Nizza-Nantes, Ligue 1, ore 17:00)

(in Nizza-Nantes, ore 17:00) FEYENOORD (in Feyenoord-Heerenveen, Eredivisie, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Friburgo-Stoccarda , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Bayern Monaco-Amburgo , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Brentford-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Real Sociedad-Real Madrid , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Atletico Madrid-Villarreal , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Auxerre-Monaco, Ligue 1, ore 21:05

Il “clamoroso”

• X in Fiorentina-Napoli, Serie A, ore 20:45