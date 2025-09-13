Beckham beato tra le dive del tennis: Sabalenka e Sharapova da applausi

A New York è come rinata: Aryna Sabalenka conquista tutti con stile e sex appeal accanto a Maria Sharapova e David Beckham in una serata da sogno.

A Melbourne e a Parigi qualcosa si era inceppato. Al punto che sembrava quasi che Aryna Sabalenka avesse perso la fiducia in se stessa e che questo si stesse ripercuotendo, oltretutto, sulle sue performance. A New York, tuttavia, la ruota è tornata a girare, come si evince chiaramente dal fatto che la tigre bielorussa abbia vinto lo Slam a stelle e strisce.

Una vittoria che non è casuale, ma che è frutto, al contrario, dell’ottimo lavoro che la tennista ha fatto su di sé. Si è concentrata, così pare, sulla tenuta mentale, ben consapevole di essere vulnerabile, e dunque potenzialmente attaccabile dalle sue avversarie, su quel fronte lì. Un libro, in particolar modo, l’avrebbe come “illuminata”. A partire da quella lettura, infatti, avrebbe ritrovato la fiducia e iniziato un nuovo cammino che l’ha portata, come noto, ad alzare al cielo il trofeo in palio nella Grande Mela.

C’è dell’altro: impossibile non notare il glow up pazzesco della Sabalenka, il cui stile si è fatto decisamente più femminile e sofisticato, ben diverso da quello precedente, più sportivo e mascolino. Avevamo già avuto diverse avvisaglie di questa svolta clamorosa, ma la prova decisiva è arrivata nelle scorse ore. Quando, cioè, sono circolate sui social le foto che la ritraevano ad un evento di Stella Artois, in compagnia di altre stelle del mondo dello sport.

Sabalenka stupisce tutti con il suo nuovo look super glamour (e super sexy)

Aryna si è ritrovata allo stesso tavolo di David Beckham e di Maria Sharapova, creando così un trio da sogno che ha subito catturato l’attenzione dei media e dei social. Beckham, da sempre icona di eleganza, non ha potuto che fare da cornice a due delle regine del tennis contemporaneo, sebbene sia doveroso sottolineare che a rubare davvero la scena sia stata la Sabalenka.

Anche i follower sui social hanno rapidamente notato il cambiamento e lodato la sua nuova immagine, così sexy e affascinante al tempo stesso. Un restyling evidente, grazie allo splendido abito nero, molto corto, che Aryna ha sfoggiato all’evento, consapevole di quanto quel taglio valorizzasse al massimo il suo fisico e il suo fascino naturale.

Maria Sharapova, dal canto suo, icona di classe senza tempo, ha completato il quadro, apparendo elegante e raffinata, mentre Beckham, al centro di questo trio stellare, sembrava davvero beato tra le due dive. L’evento di Stella Artois è diventato così non solo un appuntamento glamour, ma anche una vetrina perfetta per evidenziare come lo sport e la moda possano incontrarsi e fare magie.