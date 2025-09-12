Pronostico West Ham-Tottenham: questo segno è una costante

West Ham-Tottenham è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta subita due settimane fa, prima della sosta per gli impegni delle nazionali, contro il Bournemouth (0-1) può essere considerata un passo indietro preoccupante per il Tottenham. Gli Spurs, infatti, avevano iniziato la stagione con due vittorie consecutive: prima il roboante 3-0 al neopromosso Burnley e poi addirittura il colpaccio in casa del Manchester City di Pep Guardiola, battuto 2-0 a domicilio. Non c’era, quindi, nessuna avvisaglia di un possibile passo falso contro le Cherries.

Ed invece la squadra di Thomas Frank, in svantaggio dopo appena 5 minuti, è stata totalmente inconsistente dal punto di vista offensivo, producendo a malapena 0,19 xG. Una miseria rispetto alle due gare precedenti.

Il derby londinese con il West Ham servirà dunque a farci capire se il capitombolo con gli uomini di Andoni Iraola sia stato solo un incidente di percorso oppure un campanello d’allarme. Al contrario, gli Hammers hanno avuto uno scatto d’orgoglio nell’ultima giornata, travolgendo 3-0 il Nottingham Forest (e provocando, indirettamente, l’esonero di Nuno Espirito Santo): Bowen, Paquetà e Wilson negli ultimi 10 minuti si sono scatenati, regalando la prima vittoria stagionale al traballante tecnico Graham Potter, finito nel mirino della critica dopo le due pesanti sconfitte con Sunderland (3-0) e Chelsea (1-5). L’ex allenatore del Chelsea dovrebbe confermare su per giù lo stesso undici di due settimane fa: l’unica novità è la titolarità di Wilson in attacco, scelta forzata visti i problemi fisici di Fullkrug (il tedesco resterà fuori per almeno un mese). Dall’altro lato, Xavi Simons è pronto a fare il suo esordio con gli Spurs: l’ex Lipsia però partirà dalla panchina.

Come vedere West Ham-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Tottenham è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dal 2021 solo una volta è uscito il segno “No Gol” in questa sfida, sempre molto combattuta. Parliamo di due squadre ancora poco decifrabili, come confermano gli ultimi risultati, motivo per cui non si tratta di un match di facile lettura: secondo noi il Tottenham ha qualche chance in più rispetto agli Hammers, che al tempo stesso vorranno dimostrare che la vittoria altisonante contro il Forest non è avvenuta per puro caso. Entrambe dovrebbero trovare la via del gol anche stavolta.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di West Ham-Tottenham

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Walker-Peters, Kilman, Mavropanos, Diouf; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Paquetá, Mateus Fernandes; Wilson.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, van de Ven, Romero, Spence; Palhinha, Bentancur, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2