Pronostico Manchester City-Manchester United: termina il digiuno di vittorie

Manchester City-Manchester United è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non esalta la classifica dei due club di Manchester dopo le prime tre giornate di Premier League. Addirittura il City ha meno punti dello United, che finora non ha certo brillato, anzi. Entrambe, dunque, cercheranno di riscattarsi in un derby che potrebbe regalare qualche colpo di scena nonostante le quote siano nettamente sbilanciate nei confronti della squadra di Pep Guardiola, ormai da qualche anno a questa parte grande favorita prima di ogni stracittadina.

Il Manchester City aveva iniziato con un roboante 4-0 al Molineux contro il Wolverhampton ma nelle due sfide successive non ha raccolto neppure un punto, battuto da Tottenham (0-2) e Brighton (2-1). Due preoccupanti passi falsi che hanno fatto riapparire gli spettri della scorsa stagione, in cui per un lungo periodo nulla è girato per il verso giusto. I Cityzens sono apparsi fragili nella propria metà campo ed al contempo non hanno entusiasmato in fase di non possesso, risultando poco incisivi. Soliti problemi anche per il Manchester United, sebbene i Red Devils nell’ultimo turno siano riusciti ad evitare un altro risultato deludente contro il neopromosso Burnley (3-2) grazie ad un rigore trasformato da capitan Bruno Fernandes in pieno recupero. Il primo successo, tuttavia, non è servito ad fugare i dubbi sulla tenuta, sia psicologica che fisica, sulla squadra di Ruben Amorim. Una sconfitta, un pareggio e una vittoria fino a questo momento per lo United, bilancio aggravato dalla clamorosa figuraccia in League Cup contro una formazione di quarta serie, il Grimsby Town, capace di far fuori i Red Devils.

Donnarumma in ballottaggio con Trafford

Per quanto riguarda le probabili formazioni, non è scontata la presenza dal 1′ di Donnarumma, uno dei nuovi volti del Man City: il portiere italiano, acquistato dal PSG, resta in ballottaggio con Trafford. La coppia di centrali in difesa sarà composta da Ruben Dias e Stones, con quest’ultimo che dovrebbe aver recuperato dall’infortunio.

Rodri confermato in regia mentre sulla corsia destra agirà Bobb, tra i più brillanti nelle ultime uscite. Assenti sia Marmoush che Cherki. In casa United sono out Mazraoui, Lisandro Martinez e Dalot, mentre Cunha e Mount rimangono in dubbio. Il dilemma di Amorim riguarda la porta: dopo aver ceduto Onana, si contendono una maglia Bayindir – il portiere turco non ha fatto benissimo quando è stato chiamato in causa – e Lemmens, appena arrivato dall’Anversa.

Come vedere Manchester City-Manchester United in diretta tv e in streaming

Manchester City-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’ultimo successo del Manchester City contro i rivali cittadini risale a marzo 2024: nel Community Shield dello scorso anno, infatti, i Cityzens la spuntarono solo ai rigori. Entrambe hanno voglia di voltare pagina in un match come al solito sentitissimo, che potrebbe determinare l’umore delle prossime settimane: fiducia nel City ma, dal momento che nessuna delle due dietro è apparsa solidissima, siamo convinti che i gol non mancheranno. Più di due complessivi e almeno uno per parte.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Ruben Dias, Aït-Nouri; Rodri; Bobb, Reijnders, Bernardo Silva, Doku; Haaland.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayındır; Yoro, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Mbeumo, Bruno Fernandes; Mount.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1