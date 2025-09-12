Pronostico Burnley-Liverpool: una sola macchia negli ultimi 10 anni

Burnley-Liverpool è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola macchia, per il Liverpool, negli ultimi dieci anni contro il Burnley: era il 2021, e la squadra che gioca in casa domenica pomeriggio espugnò Anfield. Prima e dopo non c’è ai stata storia tra queste due formazioni: i Reds hanno sempre vinto, anche dilagando in alcuni casi. E domenica si prospetta un’affermazione esterna.

Rispetto a quello che abbiamo visto per buona parte della passata stagione, conclusa comunque con la vittoria della Premier, il Liverpool sembra più squadra. Vero, sono arrivati uomini clamorosi, pronti a fare la differenza e a dare l’assalto alla Champions League, ma la questione è relativa soprattutto al fatto di come gli uomini di Slot difendono: lo fanno insieme, senza mai perdere le misure in mezzo al campo, e contro l’Arsenal – partita decisa da un calcio piazzato – si è visto appunto questo. Si può solo che crescere, inoltre.

Sì, è vero, nelle prime due giornate il Liverpool ha preso quattro gol, ma ha comunque vinto. E dovrebbe farlo anche questa volta, anzi lo farà anche questa volta. Crediamo pure che il Burnley, che non ha trovato la rete solamente nel primo match contro il Tottenham, possa rimanere di nuovo a secco.

Come vedere Burnley-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Liverpool è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.32 su Lottomatica e GoldBet e 1.30 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Se Slot dovesse davvero trovare quella quadra difensiva vista contro l’Arsenal, non avrà nessun problema a prendersi di nuovo la Premier League. Da questa gara il tecnico si aspetta molti miglioramenti. Quindi una vittoria esterna, dentro un match con una sola formazione a segno, ci pare possa essere il risultato più probabile.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Burnley-Liverpool

BURNLEY (4-2-3-1): Duvrabka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Uguchokwu, Cullen; Larsen, Mejbri, Anthony; Foster.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2