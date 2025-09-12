Pronostico Bayern Monaco-Amburgo: i bavaresi straripano

Bayern Monaco-Amburgo è una partita della prima terza di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è un testa-coda ma quasi. Perché sei i bavaresi campioni in carica nelle prime due partite hanno fatto sei punti, segnando nove gol, dall’altro lato l’Amburgo in due match ha pareggiato una volta e perso una. Anzi due, contando già quello che sarà il risultato finale di sabato sera.

Forte di una squadra che in Bundesliga non ha rivali, e consapevole di avere solamente un risultato a disposizione, soprattutto in Patria, il Bayern Monaco non vuole mandare per le lunghe il campionato, sfruttando tutte le partite a disposizione e sfruttando, anche, la possibilità guadagnare dei punti sulle dirette concorrenti. Sì, il Francoforte – che ha lo stesso score in classifica – ha un impegno meno semplice e il Colonia, che ha iniziato alla grande vincendo le prime due partite, non è assolutamente una squadra che fa paura.

Quindi, contro un Amburgo che non ha mai segnato – e che non segnerà ancora – i bavaresi conquisteranno la terza vittoria della loro stagione e si divertiranno segnando diversi gol. Il nostro pronostico ve lo diciamo sotto.

Come vedere Bayern Monaco-Amburgo in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Amburgo è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno NO GOL è quotato a 1.65 su Lottomatica e Snai. La vittoria del Bayern Monaco, invece, ha un valore di 1.07 su Goldbet e Lottomatica e a 1.06 su Snai.

Il pronostico

Vabbè, abbiamo capito che sulla vittoria finale non ci possono essere dubbi e non ce ne saranno. Bayern Monaco vincente in una gara che vedrà solamente gli uomini di Kompany andare a segno. Il Match, inoltre, si sbloccherà sicuramente nel primo tempo e regalerà, alla fine, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Amburgo

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Omari, Elfadli, Torunarigha; Muheim, Remberg, Capaldo, Philippe; Sahiti, Konigsdorffer, Rossing.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0