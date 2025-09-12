Pronostici Serie B 13 settembre: colpaccio in casa della neopromossa

Serie B, nessuna ha preso il largo dopo le prime due giornate. Tante le gare che promettono equilibrio tra quelle in programma in questo fine settimana.

In Serie B dopo le prime due giornate nessuna squadra è a punteggio pieno. Numeri che denotano equilibrio, anche se siamo solamente agli albori. Dalla prima all’ottava tutte sono a quota 4 punti: tra quelle che hanno impressionato di più c’è il Modena di Andrea Sottil, capace di espugnare Marassi all’esordio (0-2 alla Samp). I successi sarebbero potuti essere due se i Canarini fossero stati più precisi sotto porta nella sfida con l’Avellino due settimane fa: nonostante la superiorità numerica, il Modena non è riuscito a far crollare il fortino biancoverde sebbene abbia tirato ben 22 volte verso la porta avversaria (appena tre tiri invece per gli irpini).

Gli emiliani, che grazie ad un mercato ambizioso possono contare su un attacco di livello per la categoria (da Mendes a Defrel, passando per i vari Caso, Gliozzi e Di Mariano), in questo turno di campionato cercheranno di approfittare del momento non esaltante del Bari, che ancora non ha preso forma.

La squadra di Fabio Caserta, lo scorso anno battuta sia all’andata che al ritorno dai gialli, non ha iniziato con il piede giusto: sconfitta con il Venezia e pareggio con il Monza in due gare che hanno comunque visto andare a segno in entrambe le occasioni i pugliesi contro due retrocesse dalla A. Non è da escludere che anche a Modena la formazione biancorossa, a cui davanti la qualità non manca (Gytkjaer, Antonucci, Partipilo), riesca a realizzare almeno una rete. A quota 4 punti in classifica staziona pure il Frosinone di Massimiliano Alvini: zero gol subiti per i ciociari, che dopo l’ottimo pari di Palermo, dovrebbero uscire imbattuti anche dalla trasferta di Padova contro una squadra che sta faticando ad adattarsi alla nuova categoria (una sconfitta e un pareggio).

Le previsioni sulle altre partite

Nonostante il pareggio di Castellammare di Stabia (0-0 ma in inferiorità numerica da metà primo tempo per via dell’espulsione di Yeboah), il Venezia di Giovanni Stroppa non ha deluso le aspettative. Non stupisce, dunque, che i lagunari siano favoriti contro il Pescara, una delle due ancora inchiodate a zero punti come la Sampdoria: la difesa abruzzese (cinque gol subiti finora) farà fatica a contenere l’attacco arancioneroverde.

Il Catanzaro come lo scorso anno sembra essere abbonato ai pareggi: 1-1 con il Sudtirol e 0-0 con lo Spezia. I calabresi, attivissimi negli ultimi giorni di mercato, dovrebbero evitare la sconfitta anche contro la Carrarese, ma potrebbe non essere semplice bucare la retroguardia azzurra, imbattuta dopo le prime due giornate. Si profila grande equilibrio, infine, in Juve Stabia-Reggiana. Leggera preferenza per i granata, che in questo primo scorcio di campionato, a sorpresa, sono quelli che hanno tirato in porta con la percentuale più alta.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone o pareggio (in Padova-Frosinone)

Venezia (in Pescara-Venezia)

Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Carrarese)

Le partite da almeno due gol complessivi

Juve Stabia-Reggiana

Pescara-Venezia

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Modena-Bari

La partita da meno di tre gol complessivi

Catanzaro-Carrarese

La vittoria del Venezia è quotata a 1.82 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Catanzaro-Carrarese è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

