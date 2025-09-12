Pronostici Eredivisie 13 settembre: fanno quattro su quattro e restano in vetta

Eredivisie, quattro squadre momentaneamente in vetta alla classifica: il Feyenoord però ha giocato una partita in meno ed è a punteggio pieno.

Una sola squadra a punteggio pieno, ma con una partita in meno rispetto alle altre. Parliamo del Feyenoord di Robin van Persie, che al momento condivide la vetta, a quota 9 punti, insieme a NEC, Utrecht e PSV Eindhoven. Tre vittorie su tre, finora, per lo storico club di Rotterdam: la scottante eliminazione dai preliminari di Champions League per mezzo del Fenerbahçe non sembra aver influito psicologicamente su Steijn e compagni, che quest’anno dovranno “accontentarsi” di partecipare all’Europa League, competizione in cui sono retrocessi dopo la rimonta subita contro i turchi.

Il calendario, in ogni caso, continua ad arridere ad un Feyenoord che ha buone possibilità di rimanere in vetta anche dopo questo turno: al De Kuip è di scena l’Heerenveen, momentaneamente penultimo e ancora a secco di vittorie. Servirà un’impresa, dunque, per battere gli uomini di van Persie: davvero improbabile che i Trots van het Noorden riescano a bissare il sorprendente successo dello scorso maggio, quando a fine stagione misero fine ad una lunga serie di sconfitte consecutive con il Feyenoord, spuntandola 2-0 sui biancorossi. Non è da escludere, tuttavia, che almeno un gol l’Heerenveen possa segnarlo: nelle prime quattro partite, infatti, la squadra di Robin Veldman pur raccogliendo solo due punti ha sempre perforato la porta avversaria.

Impegno meno agevole, invece, per il PSV Eindhoven, prima della sosta incappato nella prima sconfitta della stagione: i campioni in carica dopo aver vinto le prime tre partite sono caduti, addirittura davanti al proprio pubblico, contro il neopromosso Telstar (0-2), fallendo numerose occasioni da gol. Gli uomini di Peter Bosz dovrebbero riuscire subito a rialzare la testa in casa del NEC ma dovranno fare attenzione a non sottovalutare un avversario che ha segnato la bellezza di 14 gol nelle prime quattro uscite (attacco più prolifico del torneo).

Le previsioni sulle altre partite

E l’Ajax? I Lancieri, guidati da John Heitinga, devono trovare ritmo fuori casa: due vittorie tra le mura amiche e soltanti due pareggi lontano da Amsterdam. A pochi giorni dal debutto in Champions League con l’Inter i biancorossi non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti nel match casalingo con il PEC Zwolle in un incontro da almeno tre reti complessive.

Primo successo in arrivo per i Go Ahead Eagles, che nella prossima settimana esordiranno in Europa League: i giallorossi non hanno iniziato bene (tre pareggi e una sconfitta) ma la svolta può essere la sfida con il Volendam, altra squadra che non ha ancora vinto. Chiudiamo con il Twente, che ha appena esonerato il tecnico Oosting dopo un avvio di stagione estremamente deludente (tre sconfitte in quattro partite). Il cambio in panchina sortirà verosimilmente gli effetti sperati contro un NAC Breda che è sostanzialmente nella stessa situazione: solo tre punti in quattro partite per i gialloneri.

Eredivisie: possibili vincenti

Ajax (in Ajax-PEC Zwolle)

GA Eagles (in GA Eagles-Volendam)

Twente (in Twente-NAC Breda)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Ajax-PEC Zwolle

GA Eagles-Volendam

Eredivisie: le partite da almeno un gol per squadra

NEC-PSV Eindhoven

Feyenoord-Heerenveen

