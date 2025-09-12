I pronostici di venerdì 12 settembre: Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 12 settembre, dopo la sosta per le nazionali ripartono Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi

L’avventura di Erik ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen è durata solo poche settimane. L’ex tecnico di Ajax e Manchester United, che a inizio estate era stato scelto per sostituire Xabi Alonso, passato al Real Madrid, è stato esonerato a distanza di due giorni dal rocambolesco 3-3 con il Werder Brema, in cui le Aspirine si sono fatte raggiungere clamorosamente nonostante fossero in superiorità numerica da inizio ripresa.

Bayer Leverkusen che ha dunque deciso di correre subito ai ripari ingaggiando l’ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand – con lui gli scandinavi sono arrivati a giocare una semifinale a Euro 2020 – che vanta già un’esperienza in Bundesliga al timone del Mainz. L’allenatore danese dovrà sistemare qualcosa in difesa (5 gol subiti nelle prime due gare) ma soprattutto cercare di porre le basi perun nuovo ciclo, tutt’altro che semplice dopo che in estate sono andati via tanti protagonisti dell’irripetibile era Alonso (Wirtz e Frimpong su tutti).

Se la passa decisamente meglio, invece, l’Eintracht Francoforte, che si presenta alla BayArena di Leverkusen dopo le due vittorie convincenti con Werder Brema (4-1) e Hoffenheim (1-3). In attesa che si sblocchi il centravanti Burkardt, arrivato dal Mainz per sostituire il partente Ekitiké (finito al Liverpool), i tifosi dell’Eintracht si godono le magie del talentino turco Uzun, mvp delle prime due partite con due gol e due assist.

I pronostici sulle altre partite

Non un inizio di stagione esaltante quello del Marsiglia di Roberto De Zerbi, capace di raccogliere solamente 3 punti su 9 disponibili nelle prime tre giornate di Ligue 1. Sconfitta a Rennes (1-0) all’esordio, vittoria casalinga con il neopromosso Paris (5-2) ed altra sconfitta lontano dal proprio pubblico contro una potenziale diretta concorrente come il Lione (1-0). Le trasferte, insomma, continuano ad essere una nota dolente per i Phocéens, turbati anche dalla situazione incandescente che si era venuta a creare all’interno dello spogliatoio (Rabiot e Rowe, successivamente entrambi ceduti, sono venuti addirittura alle mani).

La sfida con il neopromosso Lorient è un’occasione per riprendere subito quota in classifica: gli arancioneri dopo tre turni hanno tre punti come gli uomini di De Zerbi ma prima della sosta hanno subito una sconfitta pesantissima contro il Lille, che in Bretagna ha banchettato 7-1 realizzando tutti i gol nel secondo tempo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

AL ITTIHAD (in Al Ittihad-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Ittihad-Al Fateh, ore 20:00) MARSIGLIA (in Marsiglia-Lorient, Ligue 1, ore 20:45)

(in Marsiglia-Lorient, ore 20:45) BENFICA (in Benfica-Santa Clara, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodø Glimt-Kristiansund , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Marsiglia-Lorient , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Al Ettifaq-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 17:25

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Arminia Bielefeld-Magdeburg , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Neuchâtel Xamax-Wil, Challenge League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Siviglia-Elche, Liga, ore 21:00