I pronostici del weekend (13-14 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, terza giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Nel turno a cavallo tra il rientro dei calciatori impegnati con le nazionali e l’inizio della Champions League tradizionalmente non mancano le sorprese. Sarà così anche stavolta?

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Auxerre-Monaco e PSG-Lens di Ligue 1, Bayern Monaco-Amburgo di Bundesliga, Burnley-Liverpool di Premier League e Ajax-PEC Zwolle di Eredivisie.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su NEC Nijmegen-PSV di Eredivisie, West Ham-Tottenham e Brentford-Chelsea di Premier League, Mainz-Lipsia di Bundesliga e Rennes-Lione di Ligue 1.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Auxerre-Monaco, Ligue 1, sabato 21:05

• Bayern Monaco-Amburgo, Bundesliga, sabato 18:30

• Burnley-Liverpool, Premier League, domenica 15:00

• Ajax-PEC Zwolle, Eredivisie, sabato 16:30

• PSG-Lens, Ligue 1, domenica 17:15

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Roma (in Roma-Torino, Serie A, domenica 12:30)

• Newcastle (in Newcastle-Wolverhampton, Premier League, sabato 16:00)

• Barcellona (in Barcellona-Valencia, Liga, domenica 21:00)

• Al Hilal (in Al Hilal-Al Qadisiyah, Saudi Pro League, sabato 20:00)

• Al Nassr (in Al Nassr-Al Khlood, Saudi Pro League, domenica 20:45)

Partite da almeno un gol per squadra

• NEC Nijmegen-PSV, Eredivisie, sabato 18:45

• West Ham-Tottenham, Premier League, sabato 18:30

• Brentford-Chelsea, Premier League, sabato 21:00

• Mainz-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30

• Rennes-Lione, Ligue 1, domenica 20:45