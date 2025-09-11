Pronostico Newcastle-Wolverhampton: finisce sempre allo stesso modo

Newcastle-Wolverhampton è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che hanno iniziato male la stagione. Il Newcastle con due soli punti, i Wolves ancora fermi a zero e rimarranno così anche sabato sera. Pochi dubbi, anche in questo caso. La partita finisce sempre alla stessa maniera.

E come? Con una vittoria dei bianconeri di Howe arrivata quattro volte nel corso degli ultimi cinque incontri. E siccome parliamo di una squadra che sì ha perso Isak davanti, ma che rimane di ottima fattura, è normale pensare che questa prima affermazione della stagione possa arrivare nel pomeriggio di sabato.

Howe ha recuperato Tonali, che si è visto con la nazionale, e lo manderà in campo dal primo minuto. In mezzo al campo l’ex Milan fa decisamente la differenza e lo farà anche in questo turno. I Wolves, dal loro canto, pagano un inizio di stagione decisamente senza sorrisi soprattutto per una difesa ballerina che ha già subito otto gol. Se dietro non si difende è dura riuscire a fare punti.

Come vedere Newcastle-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Wolverhampton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 1.43 su Lottomatica e GoldBet e 1.42 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Il fatto che i segni GOL e NO GOL abbiano lo stesso valore, è indicativo: il Newcastle dietro – così come i Wolves – non sta facendo bene. Ma è arrivato il momento non solo di sistemare la difesa ma soprattutto di trovare la prima vittoria della stagione. Una vittoria scritta, segnata. In una gara nella quale solo i bianconeri di casa troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di Newcastle-Wolverhampton

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Ramsey; Murphy, Osula, Livramento.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Sa; Bueno, Agbadou, Toti; Tchatchoua, Andre, Joao Gomes, Bueno; Munetsi, Hwang, Arias.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0