Pronostico Newcastle-Wolverhampton: finisce sempre allo stesso modo

Newcastle-Wolverhampton è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Due squadre che hanno iniziato male la stagione. Il Newcastle con due soli punti, i Wolves ancora fermi a zero e rimarranno così anche sabato sera. Pochi dubbi, anche in questo caso. La partita finisce sempre alla stessa maniera.
E come? Con una vittoria dei bianconeri di Howe arrivata quattro volte nel corso degli ultimi cinque incontri. E siccome parliamo di una squadra che sì ha perso Isak davanti, ma che rimane di ottima fattura, è normale pensare che questa prima affermazione della stagione possa arrivare nel pomeriggio di sabato.
Howe ha recuperato Tonali, che si è visto con la nazionale, e lo manderà in campo dal primo minuto. In mezzo al campo l’ex Milan fa decisamente la differenza e lo farà anche in questo turno. I Wolves, dal loro canto, pagano un inizio di stagione decisamente senza sorrisi soprattutto per una difesa ballerina che ha già subito otto gol. Se dietro non si difende è dura riuscire a fare punti.
Il pronostico
Il fatto che i segni GOL e NO GOL abbiano lo stesso valore, è indicativo: il Newcastle dietro – così come i Wolves – non sta facendo bene. Ma è arrivato il momento non solo di sistemare la difesa ma soprattutto di trovare la prima vittoria della stagione. Una vittoria scritta, segnata. In una gara nella quale solo i bianconeri di casa troveranno la via della rete.
Le probabili formazioni di Newcastle-Wolverhampton
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Ramsey; Murphy, Osula, Livramento.
WOLVERHAMPTON (3-4-3): Sa; Bueno, Agbadou, Toti; Tchatchoua, Andre, Joao Gomes, Bueno; Munetsi, Hwang, Arias.