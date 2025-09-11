Pronostico Everton-Aston Villa: subito il colpo del ko

Everton-Aston Villa è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Pronto per il colpo del ko. L’Everton ha iniziato bene la sua stagione con sei punti in tre partite e ha rimesso le cose a posto dopo la sconfitta al debutto. Poi sono arrivate due vittorie e la sensazione netta di una squadra che può ancora crescere. Uno choc, invece, l’avvio dell’Aston Villa: zero gol fatti, quattro subiti, un solo punto all’attivo. Male male.

E contro la squadra di Liverpool, in salute sia mentale che fisica, è evidente che per gli ospiti possa arrivare il colpo brutto, quello che potrebbe anche mettere a rischio tutte le certezze che sono state guadagnate nel corso degli anni. Una cosa, però, è certa: almeno lo zero da quella casella gli ospiti lo toglieranno.

I blu di casa infatti di reti ne hanno prese tre nel corso della stagione, uno a partita come media. E anche se non è una media da vantare, sicuramente la continueranno a rendere così. Diciamolo chiaramente: dietro si balla e anche parecchio, davanti invece ci sono uomini che possono fare la differenza in qualsiasi momento.

Come vedere Everton-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Aston Villa è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Everton è quotata 2.45 su Lottomatica e GoldBet e 2,40 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dentro una gara da almeno tre reti complessive, occhio al colpo dell’Everton che potrebbe volare in classifica trascinato, inoltre, da un Grealish in stato di grazia.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Everton-Aston Villa

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Konsa, Pau Torres, Mings, Digne; McGinn, Tielemans, Elliott; Malen, Watkins, Rogers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0