Pronostico Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: scossa immediata dopo il cambio

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte è una partita valida per la terza giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avventura di Erik ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen è durata solo poche settimane. L’ex tecnico di Ajax e Manchester United, che a inizio estate era stato scelto per sostituire Xabi Alonso, passato al Real Madrid, è stato esonerato a distanza di due giorni dal rocambolesco 3-3 con il Werder Brema, in cui le Aspirine si sono fatte raggiungere clamorosamente nonostante fossero in superiorità numerica da inizio ripresa. Pareggio che ha fatto evidentemente sorgere più d’un dubbio alla società rossonera, già in ansia per la sconfitta casalinga rimediata all’esordio con l’Hoffenheim (1-2).

Bayer Leverkusen che ha dunque deciso di correre subito ai ripari ingaggiando l’ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand – con lui gli scandinavi sono arrivati a giocare una semifinale a Euro 2020 – che vanta già un’esperienza in Bundesliga al timone del Mainz. L’allenatore danese dovrà sistemare qualcosa in difesa (5 gol subiti nelle prime due gare) ma soprattutto cercare di porre le basi perun nuovo ciclo, tutt’altro che semplice dopo che in estate sono andati via tanti protagonisti dell’irripetibile era Alonso (Wirtz e Frimpong su tutti).

Se la passa decisamente meglio, invece, l’Eintracht Francoforte, che si presenta alla BayArena di Leverkusen dopo le due vittorie convincenti con Werder Brema (4-1) e Hoffenheim (1-3). Un doppio successo che consente alla squadra di Dino Toppmoller di essere a punteggio pieno dopo due giornate insieme a Bayern Monaco e Colonia. In attesa che si sblocchi il centravanti Burkardt, arrivato dal Mainz per sostituire il partente Ekitiké (finito al Liverpool), i tifosi dell’Eintracht si godono le magie del talentino turco Uzun, mvp delle prime due partite con due gol e due assist.

Come vedere Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.40 su Goldbet Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In questo momento è l’Eintracht ad avere più certezze, anche se il cambio di guida tecnica potrebbe aver dato quella scossa che serviva al Leverkusen, deludente nelle prime due uscite. Ipotizziamo dunque un risultato positivo del Bayer in una gara da almeno un gol per parte e più di 2 totali (trend che va avanti da sei scontri diretti): l’ultimo successo del Francoforte alla BayArena, del resto, è datato 2013.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaïbi; Dōan, Uzun, Bahoya; Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2