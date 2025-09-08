Pronostico Cile-Uruguay, Bielsa a caccia di conferme: arriva la terza di fila

Cile-Uruguay è un match della diciottesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 (ora italiana): pronostico.

Ultima chance per evitare di chiudere all’ultimo posto nel girone eliminatorio. Non ha altri obiettivi, il Cile, nel match con l’Uruguay che fa calare il sipario sulle qualificazioni Conmebol. La Roja, fuori dai giochi da diverso tempo, ormai ha metabolizzato la delusione: non parteciperà alla rassegna iridata che andrà in scena nell’estate 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada, allungando un’agonia che va avanti dal lontano 2014, anno dell’ultimo Mondiale a cui hanno preso parte i cileni.

In attesa di capire chi sarà il prossimo selezionatore – al momento il ct ad interim è Nicolas Cordova – in Cile si inizia a programmare il futuro. Terminato il ciclo dei Vargas e dei Sanchez, che ha portato in dote ben due Copa America, il ricambio generazionale non è più rinviabile. Nel frattempo la Roja continua a incassare sconfitte: giovedì scorso è arrivata la terza di fila, contro il Brasile di Carlo Ancelotti. L’ultima affermazione del Cile risale a novembre 2024, con il Venezuela. Il bottino è misero: 10 punti in 17 partite e secondo peggior attacco del girone, capace di realizzare a malapena un gol in trasferta. L’Uruguay ne può approfittare, invece, per acquisire ulteriore fiducia dopo le due vittorie di fila con Venezuela e Perù, battuti rispettivamente 2-0 e 3-0 (non accadeva dall’ultima Copa America che la Celeste ne vincesse due consecutive). Già qualificati, gli uomini di Marcelo Bielsa con un successo potrebbero scavalcare il Brasile e chiudere al secondo posto dietro all’inarrivabile Argentina. Battere il Cile significherebbe pure sbloccarsi in trasferta, dove l’Uruguay non vince dal 2023.

Come vedere Cile-Uruguay in diretta tv e in streaming

La sfida Cile-Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 allo stadio Nazionale Julio Martinez Pradanos di Santiago del Cile, in Cile, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà comunque trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’applicazione: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

L’Uruguay ha dimostrato di essere in palla contro il Perù e probabilmente riuscirà ad ottenere un risultato positivo anche in Cile in una partita che ha ben poco da dire. Il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Cile-Uruguay

CILE (3-4-3): Vigouroux; Diaz, Marzipan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nandez, Araujo, Caceres, Piquerez; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Pellistri, Rodriguez, Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1