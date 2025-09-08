Carson Branstine trasforma la città in un set fotografico: New York ai suoi piedi

Tennis sullo sfondo, bellezza in primo piano: con il suo stile inconfondibile e uno shooting mozzafiato, Carson Branstine ha calato il suo jolly.

Carson Branstine si era fatta notare a Wimbledon, quando, per la prima volta, era entrata nel main draw di un torneo del Grande Slam. Non sono andate altrettanto bene, invece, le qualificazioni degli Us Open, tanto è vero che la tennista, seppur molto promettente, non ha conquistato l’accesso al tabellone principale dello Slam a stelle e strisce.

Nata ad Irvine, in California, da madre canadese e padre statunitense, ha iniziato a giocare a tennis all’età di sette anni. Cresciuta in una famiglia appassionata di sport, con due sorelle tenniste a livello universitario, Carson ha sviluppato fin da subito una forte connessione con lo sport nel quale, passo dopo passo, sta emergendo. Ha scelto di giocare per il Canada, il paese della madre, sentendolo più vicino alla sua identità. Nel corso degli anni ha affrontato sfide importanti, tra infortuni e tornei impegnativi, dimostrando una resilienza e una determinazione che l’hanno portata a diventare una delle giovani giocatrici più interessanti del circuito.

Parallelamente, è giusto sottolinearlo, la Branstine ha intrapreso anche una carriera nel mondo della moda. Sfrutta questa attività secondaria per finanziare viaggi e allenamenti, così da non dover fare affidamento esclusivo sul supporto familiare. La sua versatilità e la capacità di affrontare il mondo dello sport e quello della moda le hanno permesso di distinguersi, nonché di conquistare l’attenzione dei fan e delle colleghe.

Dal tennis al fashion, la tennista conquista New York

A New York, dicevamo, non è andata come Carson avrebbe voluto. Eppure, ha sfruttato i giorni nella Grande Mela per posare per uno shooting fotografico che, manco a dirlo, ha fatto incetta di like e di commenti sui social.

Le immagini, eleganti e stilose, hanno scatenato grande entusiasmo da parte dei follower, dettaglio che denota quanto grande sia la sua capacità di farsi notare anche fuori dal campo. Questo servizio ha messo in luce non solo la sua bellezza, ma anche la sicurezza e la determinazione con cui affronta ogni progetto.

Nonostante i successi, Carson rimane concentrata sul tennis. La sua carriera continua a crescere, e il suo equilibrio tra sport e fashion le permette di esplorare nuove opportunità senza perdere di vista il suo obiettivo principale: eccellere sui campi da gioco. La sua storia è un esempio di come talento, determinazione e curiosità possano convivere.