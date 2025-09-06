Sinner, il goloso della porta accanto: il dolce segreto che condivide con Laila

C’è un dolcissimo segreto che lega Jannik Sinner e la sua nuova fidanzata, Laila Hasanovic, con cui sta vivendo dei bellissimi momenti di normalità.

Non c’è più bisogno di parlare di Laila Hasanovic come della possibile fidanzata di Jannik Sinner. Lo è e ormai è ufficiale. Tanto più adesso che qualcuno che conosce molto bene il numero 1 del mondo ha spifferato un inedito retroscena sul conto della coppia che, nel corso dell’estate, ha fatto impazzire il mondo intero.

I due piccioncini non si sono lasciati vedere insieme a Parigi, a Londra e nemmeno a New York, ma a Montecarlo sì. Lì, evidentemente, il campione azzurro si sente sufficientemente al sicuro da vivere la sua nuova storia d’amore alla luce del sole. Non si è posto il benché minimo problema, infatti, quando, prima di partire alla volta del Nuovo Continente, si è concesso una tappa in un posto per lui molto speciale in compagnia della sua dolce metà, la modella danese di origini bosniache.

Tra allenamenti e impegni da campione, c’è un piccolo piacere che lo rende incredibilmente “umano”, per così dire: il gelato. Il fenomeno di San Candido ne va matto ed è per questo motivo che, quando si trova nel Principato, ne fa incetta. Compatibilmente con la sua dieta da numero 1, s’intende, considerando che un tennista professionista non può certo concedersi un cono ogni volta che ne ha voglia, ma tant’è. Insieme a Laila, così pare, ha fatto – giustamente – uno strappo alla regola.

Un chilo di gelato, grazie

A rivelarlo è stata Nicoletta Stampfl, proprietaria, insieme al marito Roberto, della gelateria che si trova proprio sotto la casa che Sinner ha acquistato a Montecarlo, nel quartiere La Condamine.

Un posto tranquillo, dove Jannik può essere se stesso e gustare un cono insieme alla sua fidanzata, come se fosse un ragazzo qualunque e non il tennista più forte al mondo. E dove può anche concedersi un piccolo peccato di gola: “Sinner se ne intende di gelato – ha raccontato la Stampfl a Dipiù – Assaggia tutto prima di decidere, ma alla fine sceglie sempre pistacchio e amarena, i suoi gusti preferiti”. E prima di partire per la stagione americana, è questo il dolce segreto che condivide con la Hasanovic, avrebbe comprato una vaschetta da un chilo.

Un dettaglio irresistibile agli occhi dei fan, sia perché fornisce qualche informazione in più sulla storia con Laila e sia perché rende partecipi di un momento di leggerezza che rende Sinner più vicino a tutti noi. Il classico goloso della porta accanto, ecco.