Pronostico Polonia-Finlandia: la vendetta è servita

Polonia-Finlandia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Equilibrio quasi perfetto nel gruppo G dopo l’ultima giornata. Mentre la Finlandia “riposava” – in realtà i finnici hanno disputato un’amichevole con la Norvegia, perdendo 1-0 – la Polonia ne ha approfittato per riacciuffare la selezione scandinava in classifica grazie all’ottimo pareggio (1-1) strappato a Rotterdam con l’Olanda (buon debutto per il nuovo ct polacco Jan Urban, che in estate ha preso il posto del dimissionario Probierz). Ora ci sono tre squadre a quota 7 punti, compresi gli olandesi, che però rispetto a Polonia e Finlandia devono ancora recuperare una partita.

Si profila dunque una lotta agguerrita per la seconda piazza, considerando che l’Olanda è sempre la favorita numero uno per il primo posto, l’unico che garantisce il pass diretto per il Mondiale 2026. La Polonia, nello scontro diretto di Chorzow, cercherà quindi di vendicare la sconfitta dello scorso giugno allo stadio Olimpico di Helsinki (2-1), che ha complicato i piani di Lewandowski e compagni dopo le vittorie nelle prime due giornate ottenute ai danni di Lituania e Malta, le nazionali più deboli del raggruppamento. Due successi, una sconfitta e un pareggio invece per la Finlandia, che giovedì ha fatto le “prove generali” nel derby scandinavo con la Norvegia: non una prestazione esaltante quella degli uomini di Jacob Friis, castigati da un calcio di rigore trasformato dal fromboliere del Manchester City Haaland.

Come vedere Polonia-Finlandia in diretta tv e in streaming

La sfida Polonia-Finlandia è in programma domenica alle 20:45 allo Stade della Slesia di Chorzow, in Polonia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sotto la nuova guida tecnica la Polonia ha fatto una buona impressione, giocando una gara di personalità in Olanda contro un’avversario superiore, segno che il cambio in panchina ha dato i suoi frutti. Stavolta i polacchi non sbaglieranno contro la Finlandia, prendendosi la rivincita e tre punti importanti in ottica qualificazione. Finora Lewandowski e compagni davanti ai propri tifosi hanno sempre tenuto la porta inviolata nelle qualificazioni: numeri che suggeriscono il segno “under 2,5”.

Le probabili formazioni di Polonia-Finlandia

POLONIA (4-5-1): Skorupski; Cash, Kedziora, Bednarek, Kiwior; Slisz, Zielinski, Kaminski, Szymanski, Zalewski; Lewandowski.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Peltola, Koski, Uronen; Lod, Karinen, Kamara, Tenho, Antman; Kallman, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0