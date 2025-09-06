Berrettini se la spassa: non solo Vanessa Bellini, la foto che sorprende i fan

Le foto dell’incontro segreto di Matteo Berrettini con una star inaspettata hanno sorpreso i fan sui social: non si parla d’altro che di questo.

Sta per tornare? No. Matteo Berrettini è già tornato e lo si evince, oltre che dall’inevitabile fuga di notizie sul suo conto, anche dalle fotografie che lo stesso tennista romano ha pubblicato, nelle scorse ore, sui social network. Non postava nulla da diverse settimane, ma adesso, finalmente, ne abbiamo la certezza: si sta allenando ed è vero, dunque, che il rientro in campo è sempre più vicino.

La barba incolta e le prove tecniche sono solo un assaggio, però, della nuova routine del finalista di Wimbledon 2021. Tra una foto e l’altra con Alessandro Bega, il suo coach, ne è spuntata un’altra dalla quale si può tranquillamente desumere che, in questo periodo senza tennis giocato, Berrettini se la sia spassata comunque. E no, non ci riferiamo alla sua nuova e presunta fidanzata, la ballerina Vanessa Bellini: sembrerebbe, anzi, che Matteo si sia divertito con qualcun altro.

Si badi bene, però, non stiamo alludendo ad una donna: accanto all’ex numero 6 del mondo, nello scatto in questione, c’è una star di fama mondiale. Un atleta come lui, ma appartenente al mondo del basket: si tratta di Kevin Durant, superstar dell’NBA. Cosa ci facessero insieme non è noto, ma poco importa: fa piacere sapere che Matteo, grande appassionato di basket, abbia avuto la possibilità di incontrare quello che è probabilmente uno dei suoi miti.

Matteo Berrettini e l’incontro segreto che ha fatto impazzire i social

La foto, pubblicata su Instagram, mostra i due atleti sorridenti e rilassati, lontani dai riflettori sportivi. La didascalia recita: “Slim Reaper + some life”, un chiaro riferimento, appunto, al soprannome di Durant, “Slim Reaper”, con un accenno alla sua vita al di fuori del tennis.

Questo scatto ha suscitato un’ondata di commenti entusiasti tra i fan, che hanno apprezzato la spontaneità e la naturalezza dell’incontro. Non è la prima volta che Berrettini condivide momenti della sua vita privata sui social, ma questa foto con Durant ha sicuramente catturato l’attenzione di molti. L’incontro tra loro sembra essere stato un’occasione per scambiarsi esperienze e condividere passioni comuni, lontani dalle pressioni delle rispettive carriere. E dimostra come, nonostante le differenze tra i due sport, esista una connessione tra atleti di alto livello che va oltre la competizione.

In conclusione, l’immagine di Berrettini e Durant insieme non solo ha sorpreso i fan, ma li ha anche rassicurati. Rivedere Matteo sorridente dopo tutto questo tempo, del resto, non può che fare piacere.