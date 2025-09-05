I pronostici di venerdì 5 settembre: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di venerdì 5 settembre, secondo giorno di partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: in campo anche l’Italia

L’incubo azzurro della mancata partecipazione al Mondiale 2026 – sarebbe la terza di fila, una roba apocalittica – ha preso ufficialmente forma dopo la fragorosa nonché nettissima sconfitta in Norvegia (3-0) dello scorso giugno, un k.o. che, tra le altre cose, ha messo fine anzitempo all’avventura di Luciano Spalletti come commissario tecnico della nostra nazionale. Al posto dell’allenatore toscano, che ha comunque guidato l’Italia da “esonerato” nella partita successiva con la Moldavia – battuta “solo” 2-0 a Reggio Emilia – la federazione ha scelto di puntare sulla proverbiale grinta di Gennaro Gattuso, alla prima esperienza in qualità di selezionatore.

Per Gattuso, dunque, questa è anche un’occasione per rilanciare la propria carriera. Il problema principale, tuttavia, è che il tempo non è suo alleato: per continuare a sperare nella qualificazione diretta senza passare dai playoff l’Italia deve provare a vincere tutte le gare rimaste sperando al contempo che la Norvegia, attualmente prima a punteggio pieno con 12 punti (ma con due match in più rispetto agli azzurri) commetta qualche improbabile passo falso. L’auspicio, ovviamente, è arrivare al cruciale scontro diretto di novembre davanti agli scandinavi per non essere costretti a batterli con diversi gol di scarto per via della differenza reti.

Sarà inevitabilmente a trazione anteriore la “prima” Italia di Gattuso: in ottica differenza reti gli azzurri dovranno rifilare più gol possibili all’Estonia, affrontata l’ultima volta in amichevole nel novembre 2020 (finì 4-0 per l’Italia).

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite in programma oggi il match clou è quello tra Ucraina e Francia. Negli ultimi due incroci sono arrivati due pareggi con entrambe le formazioni a segno. L’Ucraina un gol lo potrebbe fare anche stavolta, ma la vittoria della Francia – in una gara da almeno tre reti complessive – non può essere in nessun modo messa in discussione.

Vittorie sulla carta abbordabili anche per Croazia, Grecia e Svizzera contro Isole Faroer, Bielorussia e Kosovo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 3,5 in Italia-Estonia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Vincenti

DANIMARCA (in Danimarca-Scozia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Danimarca-Scozia, ore 20:45) GRECIA (in Grecia-Bielorussia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Grecia-Bielorussia, ore 20:45) CROAZIA (in Isole Far Oer-Croazia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Isole Far Oer-Croazia, ore 20:45) SVIZZERA (in Svizzera-Kosovo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Svizzera-Kosovo, ore 20:45) FRANCIA (in Ucraina-Francia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Isole Far Oer-Croazia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Svizzera-Kosovo , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Ucraina-Francia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Slovenia-Svezia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Montenegro-Repubblica Ceca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Ucraina-Francia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45