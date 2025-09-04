US Open, pronostico Sinner-Auger Aliassime: scintille a Flushing Meadows

Sinner-Auger Aliassime, in programma domani, è un match valido per le semifinali dello US Open: analisi, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Sbagliava chi credeva che il momento d’oro di Felix Auger-Aliassime fosse ormai alle spalle. Ad un tiro di schioppo dalle nozze con la sua Nina, infatti, il tennista canadese è tornato on fire. Ed è lui, inutile girarci attorno, la vera sorpresa di questa edizione degli US Open, che a parte lui non ci ha riservato grandi colpi di scena.

Tutto è andato come doveva andare: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono in semifinale e con loro anche Novak Djokovic. Ma da lui, che ha sempre un nuovo asso nella manica da tirare fuori all’occorrenza, potevamo anche aspettarcelo. Dal tennista canadese, invece, proprio no. Eppure, eccolo qui, ad un passo dalla finale, pronto a rilanciare le sue ambizioni. Peccato solo che, lungo il suo cammino newyorkese, abbia incontrato un tennista che difficilmente gliela darà vinta.

Auger-Aliassime dovrà vedersela proprio con il numero 1 del mondo, che dopo 4 passeggiate sul velluto ha chiuso in quattro e quattr’otto anche la pratica Musetti. Non ha dato scampo neppure al carrarino, oppresso al punto da aver vinto in totale solo 7 game. Jannik ha allungato la sua striscia di vittorie consecutive sul cemento e la sensazione, si provi a dire il contrario, è che sia in forma strepitosa. Come il canadese, del resto, che ha avuto un cammino più tortuoso ma comunque estremamente soddisfacente: basti dire che al terzo turno ha eliminato Alexander Zverev, per poi asfaltare in tre parziali anche Andrey Rublev. L’accesso alle semifinali se lo è assicurato, invece, battendo Alex de Minaur, al culmine di un match molto più combattuto e sfiancante.

Come vedere Sinner-Auger Aliassime in diretta tv in chiaro e in streaming

La semifinale degli Us Open tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà trasmessa venerdì 5 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Popyrin anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-Auger Aliassime: il pronostico

Forma ottimale, continuità mentale, un gioco che schiaccia dal fondo. La “macchina” Sinner, ora più che mai, sembra inarrestabile: il campione azzurro, fino a questo momento, ha dominato con numeri impressionanti e la sua fiducia, alla luce di ciò, è alle stelle. Il suo cammino è stato netto, senza pit-stop e senza passaggi a vuoto. Auger‑Aliassime ha sudato un po’ invece, per centrare la semifinale: ha costruito il suo percorso con perseveranza, rimontando e vincendo partite che procedevano in equilibrio. Ha dimostrato di non avere paura dei big e la sua energia competitiva, allo stato attuale, è un’arma affilata. Non al punto, però, da impensierire troppo Sinner, che è il favorito di questo match. I precedenti sono dalla sua parte: è lecito aspettarsi qualche fiammata da parte del canadese, ma Jannik dovrebbe comunque, verosimilmente, riuscire a spuntarla in 3 set.