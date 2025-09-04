Pronostico Brasile-Cile: Ancelotti continua con gli esperimenti

Brasile-Cile è un match della diciassettesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30 (ora italiana): pronostico.

Il Brasile è già qualificato, il Cile invece non ha più alcuna possibilità di andare al prossimo Mondiale. C’è poco in palio nel match del mitologico Maracanà, anche se questa partita, insieme a quella successiva con la Bolivia, servirà a Carlo Ancelotti, dalla scorsa primavera selezionatore della Seleçao, per continuare a plasmare la squadra in vista della rassegna internazionale in programma nell’estate 2026: l’ultimo successo del Brasile risale al 2002. Ventitre anni, un lasso di tempo inaccettabile per una rappresentativa che nel corso della sua storia ha sollevato ben cinque volte la Coppa del Mondo.

Da quando uno degli allenatori più vincenti di sempre dopo aver detto addio al Real Madrid ha preso in mano le redini del Brasile, sono arrivati un pareggio (0-0 in Ecuador) e una vittoria, ottenuta ai danni del Paraguay (1-0, rete decisiva di Vinicius). Niente di trascendentale ma nessuno si aspettava che in poco tempo Ancelotti riuscisse a sistemare tutto. Il lavoro da fare è parecchio e nel giro di 10 mesi l’ex condottiero dei Blancos cercherà di ridare certezze ad un gruppo talentuosissimo ma che negli ultimi tornei è sembrato poco affiatato e privo di un’identità precisa.

Per quanto riguarda il Cile, invece, in estate è ufficiosamente iniziato il nuovo corso con Nicolas Cordova alla guida – per ora ad interim – di una selezione che in questo girone eliminatorio è stata capace di collezionare solo 10 punti in 16 partite e che al momento giace desolatamente all’ultimo posto. La Roja nel 2025 non ha ancora vinto e, aspetto ancora più preoccupante, non ha segnato neanche un gol.

Urge al più presto un ricambio generazionale, non più rimandabile. Cordova ha cominciato l’opera, lasciando a casa veterani come Sanchez e Vidal. Dall’altro lato, Ancelotti ha lasciato a casa Neymar, Militao e Rodrygo, ma dovrà fare a meno anche dello squalificato Vinicius Jr. Vedremo probabilmente molti esperimenti: contro il Cile occasioni per Joao Pedro e Richarlison.

Il pronostico

Pur essendo già qualificato, il Brasile dovrebbe riuscire a battere senza grossi problemi un Cile già certo di non partecipare al prossimo Mondiale. Stavolta la Seleçao si imporrà con almeno due gol di scarto e senza subirne nessuno.

Le probabili formazioni di Brasile-Cile

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Joao Pedro, Estevao; Richarlison.

CILE (4-3-3): Gillier; Hormazabal, Maripan, Kuscevic, Suazo; Osorio, Echeverria, Loyola; Tapia, Brereton Diaz, Aravena.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0